Logo
Large banner

Захарова: Позив Русима да се уздрже од путовања на Косово

Извор:

СРНА

05.03.2026

12:17

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Министарство иностраних послова Руске Федерације поново је позвало држављане Русије да се уздрже од путовања на Косово и Метохију и да приликом посјете Балкану бирају алтернативне маршруте.

Портпарол Министарства Марија Захарова напоменула је да Москва не признаје независност самопроглашеног Косова и да нема с њим званичне контакте због чега је отежана ефикасна заштита интереса и безбједности руских држављана који могу бити изложени непријатељским и незаконитим акцијама.

Она је подсјетила на хапшење држављанина Русије и два држављана Бјелорусије 10. фебруара на Косову и Метохији, аутономној покрајини Србије, због наводног илегалног преласка границе, саопштено је из руског Министарства иностраних послова.

Туча кошаркашица

Кошарка

Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

Према њеним ријечима, Канцеларија Амбасаде Русије у Србији која је смјештена у Приштини ступила је у контакт са заробљеним руским држављанином и указује му неопходну помоћ.

Канцеларија је, како је навела, као посредник колега из Бјелорусије затражила и сусрет са ухапшеним држављанима те земље.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Туча кошаркашица у Америци

Кошарка

Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

52 мин

0
Саво Минић и Радан Остојић на Соколцу

Република Српска

Минић: Нови Зејтинлик - симбол страдања, али и достојанства Срба

54 мин

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У саобраћајној несрећи повријеђено пет особа, ангажован и хеликоптер

58 мин

0
Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Здравље

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

1 ч

0

Више из рубрике

Мартовски дан који је промијенио цијели свијет

Свијет

Мартовски дан који је промијенио цијели свијет

1 ч

0
Ронилац

Свијет

Јутарње пливање претворило се у кошмар: Морски пас напао рониоце

1 ч

0
Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

Свијет

Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

1 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Споразуми из Енкориџа полазна тачка за преговоре о Украјини

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner