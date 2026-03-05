Захарова: Позив Русима да се уздрже од путовања на Косово

Извор:
СРНА
05.03.2026
12:17
Министарство иностраних послова Руске Федерације поново је позвало држављане Русије да се уздрже од путовања на Косово и Метохију и да приликом посјете Балкану бирају алтернативне маршруте.
Портпарол Министарства Марија Захарова напоменула је да Москва не признаје независност самопроглашеног Косова и да нема с њим званичне контакте због чега је отежана ефикасна заштита интереса и безбједности руских држављана који могу бити изложени непријатељским и незаконитим акцијама.
Она је подсјетила на хапшење држављанина Русије и два држављана Бјелорусије 10. фебруара на Косову и Метохији, аутономној покрајини Србије, због наводног илегалног преласка границе, саопштено је из руског Министарства иностраних послова.
Према њеним ријечима, Канцеларија Амбасаде Русије у Србији која је смјештена у Приштини ступила је у контакт са заробљеним руским држављанином и указује му неопходну помоћ.
Канцеларија је, како је навела, као посредник колега из Бјелорусије затражила и сусрет са ухапшеним држављанима те земље.
