Logo
Large banner

Минић: Нови Зејтинлик - симбол страдања, али и достојанства Срба

Аутор:

АТВ

05.03.2026

12:13

Коментари:

0
Саво Минић и Радан Остојић на Соколцу
Фото: Printscreen/X/Savo Minić

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Српско војничко спомен-гробље Нови Зејтинлик на Сокоцу симбол страдања, али и достојанства и истрајности српског народа у намјери да сачува Републику Српску.

Минић је навео да је Нови Зејтинлик, гдје почива више од 1.000 погинлуих српских бораца, мјесто тишине и сјећања.

"За слободу у којој данас живимо хероји су дали животе. Слава им!", објавио је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Минић је данас са министром рада и борачко-инвалидске заштите Раданом Остојићем положио вијенац код централног крста на Војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик на Сокоцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Нови Зејтинлик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У саобраћајној несрећи повријеђено пет особа, ангажован и хеликоптер

55 мин

0
Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Здравље

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

1 ч

0
Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Остали спортови

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

1 ч

0
Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Република Српска

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

1 ч

0

Више из рубрике

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

Република Српска

Фонд ПИО појаснио нова правила за исплату пензије путем пуномоћи

1 ч

0
Саво Минић и Радан Остојић на Сокоцу одали почаст српским борцима

Република Српска

Минић и Остојић одали пошту српским борцима

1 ч

0
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

Република Српска

Амиџић: Обезбијеђена средства за повратак грађана БиХ са Блиског истока

1 ч

0
ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић

Република Српска

ЦИК разријешио Миодрага Мишића дужности, мијења га Далибор Панић

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner