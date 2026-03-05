Минић: Нови Зејтинлик - симбол страдања, али и достојанства Срба

Аутор:АТВ
05.03.2026
12:13
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Српско војничко спомен-гробље Нови Зејтинлик на Сокоцу симбол страдања, али и достојанства и истрајности српског народа у намјери да сачува Републику Српску.
Минић је навео да је Нови Зејтинлик, гдје почива више од 1.000 погинлуих српских бораца, мјесто тишине и сјећања.
"За слободу у којој данас живимо хероји су дали животе. Слава им!", објавио је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Минић је данас са министром рада и борачко-инвалидске заштите Раданом Остојићем положио вијенац код централног крста на Војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик на Сокоцу.
