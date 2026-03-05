Трамп: Иран више нема ни морнарицу, ни ваздушне снаге, све што им је остало је храброст

Аутор:АТВ
05.03.2026
20:46
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да САД намјеравају да играју значајну улогу у обликовању послијератног политичког пејзажа у Ирану.
Истакао је да ће имати велики утицај на избор будућег иранског вођства.
"Имаћу велики утицај или неће бити никаквог договора, јер се ми нећемо враћати и ово радити поново", нагласио је Трамп.
Свијет
Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив
"Радићемо са народом и режимом како бисмо обезбиједили да на власт дође неко ко може да изгради Иран на добар начин, али без нуклеарног оружја", истакао је за "Политико".
Трамп се осврнуо и на сина покојног ајатолаха Алија Хамнеија, који се спомиње као фаворит за новог врховног вођу Ирана.
"Сада гледају сина. Разлог зашто отац није хтео да му преда власт је тај што кажу да је неспособан", каже Трамп.
Нагласио је да ће САД "радити са Иранцима како би помогао да се направи прави избор", јер жели да избјегне ситуацију у којој би Иран поново водио политику која би за десетак година довела до новог сукоба.
Трамп је такође одбацио забринутост да би раст цијена горива због сукоба могао политички да наштети републиканцима пред новембарске изборе.
"Људима се свиђа оно што се догађа. Уклањамо велику пријетњу САД и радимо то на начин какав нико досад није видио", рекао је.
Трамп је описао амерички напад на Иран као "веома контролисан", док се хвалио огромним војним капацитетима, упркос забринутости појединих званичника Пентагона због смањења залиха оружја.
"Дјелујемо хируршки. Имамо неограничене залихе оружја, неограничене… Имамо хиљаде и хиљаде комада", хвалисао се амерички предсједник у изјави за "Политико".
Додао је како је наводно иранска војна моћ практично уништена.
"Немају морнарицу. Немају ваздушне снаге. Немају системе за откривање авиона. Све је уништено. Њихов радар је уништен. Њихова војска је десеткована. Све што им је остало је храброст", истакао је амерички предсједник.
Ирански министар спољних послова Абас Арагчи изјавио је данас да у овом рату неће бити побједника.
Свијет
Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију
"У овом рату нема побједника. Наша побједа је то што можемо да се одупремо незаконитим циљевима и то смо до сада чинили. Они нису успјели да остваре своје циљеве, а ми смо успјели да им се супротставимо и станемо наспрам, како тврде, најмоћније војске на свијету, заједно са Израелом", рекао је Арагчи.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. марта, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму