Logo
Large banner

Трамп: Иран више нема ни морнарицу, ни ваздушне снаге, све што им је остало је храброст

Аутор:

АТВ

05.03.2026

20:46

Коментари:

0
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да САД намјеравају да играју значајну улогу у обликовању послијератног политичког пејзажа у Ирану.

Избор новог вође

Истакао је да ће имати велики утицај на избор будућег иранског вођства.

"Имаћу велики утицај или неће бити никаквог договора, јер се ми нећемо враћати и ово радити поново", нагласио је Трамп.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Морам лично да будем укључен у избор новог лидера Ирана, Хаменеијев син неприхватљив

"Радићемо са народом и режимом како бисмо обезбиједили да на власт дође неко ко може да изгради Иран на добар начин, али без нуклеарног оружја", истакао је за "Политико".

Трамп се осврнуо и на сина покојног ајатолаха Алија Хамнеија, који се спомиње као фаворит за новог врховног вођу Ирана.

"Сада гледају сина. Разлог зашто отац није хтео да му преда власт је тај што кажу да је неспособан", каже Трамп.

Нагласио је да ће САД "радити са Иранцима како би помогао да се направи прави избор", јер жели да избјегне ситуацију у којој би Иран поново водио политику која би за десетак година довела до новог сукоба.

Раст цијена горива

Трамп је такође одбацио забринутост да би раст цијена горива због сукоба могао политички да наштети републиканцима пред новембарске изборе.

"Људима се свиђа оно што се догађа. Уклањамо велику пријетњу САД и радимо то на начин какав нико досад није видио", рекао је.

Трамп је описао амерички напад на Иран као "веома контролисан", док се хвалио огромним војним капацитетима, упркос забринутости појединих званичника Пентагона због смањења залиха оружја.

"Дјелујемо хируршки. Имамо неограничене залихе оружја, неограничене… Имамо хиљаде и хиљаде комада", хвалисао се амерички предсједник у изјави за "Политико".

"Немају морнарицу, немају ваздушне снаге"

Додао је како је наводно иранска војна моћ практично уништена.

"Немају морнарицу. Немају ваздушне снаге. Немају системе за откривање авиона. Све је уништено. Њихов радар је уништен. Њихова војска је десеткована. Све што им је остало је храброст", истакао је амерички предсједник.

Ирански министар спољних послова Абас Арагчи изјавио је данас да у овом рату неће бити побједника.

Абас Арагчи

Свијет

Ирански министар шокирао изјавом: Једва чекамо америчку окупацију

"У овом рату нема побједника. Наша побједа је то што можемо да се одупремо незаконитим циљевима и то смо до сада чинили. Они нису успјели да остваре своје циљеве, а ми смо успјели да им се супротставимо и станемо наспрам, како тврде, најмоћније војске на свијету, заједно са Израелом", рекао је Арагчи.

Сједињене Америчке Државе и Израел напали су у суботу, 28. марта, ујутру Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.

Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Убијен Али Хамнеи

Али Хамнеи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се Европол: Повећана пријетња од терористичких напада у ЕУ!

Свијет

Огласио се Европол: Повећана пријетња од терористичких напада у ЕУ!

1 ч

0
Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Свијет

Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

2 ч

0
КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

Свијет

КФОР негира тврдње да су ракете из Бондстила испаљене ка Ирану

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Иран засуо УАЕ ракетама и дроновима: Балистички пројектил погодио Дубаи

3 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Европол: Повећана пријетња од терористичких напада у ЕУ!

Свијет

Огласио се Европол: Повећана пријетња од терористичких напада у ЕУ!

1 ч

0
Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

Свијет

Зеленски у невјерици: За три дана на Блиском истоку испаљено више ракета него што је Украјина видјела за цио рат

2 ч

0
Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

Свијет

Министарство преломило: Ускоро нови документи о Епстину!

2 ч

0
Напад на Дубаи

Свијет

Упозорење: Инфлуенсерима у Дубиају пријети затвор због објава о рату, ситуација је озбиљна

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

24

Агент Мосада Исмаил Кани убијен у Ирану!

22

21

Иран тврди: Погођен носач авиона Абрахам Линколн!

22

04

Додик: О женама ни изблиза није опјеван њихов значај за породицу и друштво

21

58

Драган Лапчевић прешао у СПС

21

53

Крај марта неће памтити по добром: Три знака очекују велики ударци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner