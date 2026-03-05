Упозорење: Инфлуенсерима у Дубиају пријети затвор због објава о рату, ситуација је озбиљна

Извор:
Инфлуенсери који се налазе у Дубаију добили су упозорење да им пријети затворска казна због објављивања материјала о сукобу са Ираном на друштвеним мрежама. Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) поручили су заједници инфлуенсера у Дубаиу да би сваки садржај који се сматра штетним по "јавни ред, национално јединство и углед државе" могао довести до новчаних казни до 77.000 долара или затворске казне.
Једна инфлуенсерка рекла је да је обрисала видео који приказује запаљене остатке ракете испред њене зграде јер корисници друштвених мрежа "морају бити веома опрезни у вези са оним што говоре", пренио је британски "Телеграф".
Кампањска група "Детејнид ин Дубаи" наводи да је раније заступала више страних држављана у овој држави Персијског залива који су били приведени или кажњени због објава на Твитеру, Фејсбуку, Инстаграм сторијима и Воц Ап порукама. Њени активисти кажу да многи неће бити сигурни да ли су прешли законску границу објављујући информације о томе како су одбрамбени системи УАЕ пресретали ракетне нападе из Ирана.
Дубаи и шири простор Уједињених Арапских Емирата директно су погођени ратом у Ирану, пошто су дијелови оборених ракета током викенда падали широм популарне туристичке дестинације. У суботу увече, остаци пресретнуте иранске ракете погодили су хотел "Фејрмонт Д Палм" на острву Палм Џумариа, популарном туристичком подручју, а снимци су показали пламен који се уздиже из атријума хотела.
У недјељу ујутру и Међународни аеродром Дубаи је погођен. Такође је било извјештаја о оштећењима од гелера на хотелу Бурџ Ал Араб и у луци Порт оф Џебел Али, као и на другим цивилним локацијама у граду.
Закони о сајбер криминалу у Уједињени Арапски Емиратима спадају међу најстроже на свијету, а сваки коментар о регионалном сукобу, владиној политици или безбједносним питањима може бити протумачен као кривично дјело.
"Власти Дубаија желе да контролишу наратив, то је сигурно. Постоје строга правила о томе шта можете овдје рећи. Власти у Дубаију не желе да се паника шири од људи који објављују дезинформације. У њиховом је интересу да људи буду мирни и ја то могу да разумијем", рекла је инфлуенсерка, која је жељела да остане анонимна.
Инфлуенсерка, која има милионе пратилаца на свом Инстаграм налогу, рекла је да је снимила филм испред свог стана након што је иранска ракета пресретнута у небу у суботу.
Међутим, одлучила је да уклони снимак са своје објаве на друштвеним мрежама и да га више не објављује "из поштовања према правилима УАЕ".
"Била сам утрнула када сам видјела пламен. Нисам знала како да се осјећам јер у почетку нисам знала шта гледам. Али ствари су се сада смириле, послије неколико дана. Људи су се чак вратили на плажу. Осјећам се прилично безбједно".
Инфлуенсерка, која је требало да лети за Лондон када јој је лет отказан због сукоба, додала је да су, иако су држале строгу контролу над друштвеним мрежама, власти пружиле брзе и јасне информације о томе како реаговати на нападе. "Ако постоји разлог за бригу, рећи ће вам да одете у склониште или шта год. Знају да паника не помаже", рекла је.
Путницима који су заглављени на крузерима код обале Дубаија такође је речено да не разговарају о текућем сукобу.
Јан Арнот (71) путник компаније "Селектуал Крузис" открио је детаље: "Речено нам је да не разговарамо о ситуацији на броду. Видјели смо одбрамбене авионе и дим од напада на аеродром, али смо се осејћали безбједно све вријеме. Нико код куће не може да вјерује шта говоримо".
Притворени у Дубаију рекли су да су неке особе раније оптужене за позирање испред забрањених локација.
Познато је да су власти посебно осетљиве на садржај за који сматрају да шири "лажне информације", штети дипломатским односима или подрива националну безбједност.
Изласци заглављених држављана који изражавају страх или фрустрацију због кашњења у евакуацији такође могу бити у супротности са правилима, упозорила је група.
У саопштењу објављеном у суботу, неколико сати од почетка америчких и израелских напада на Иран, канцеларија јавног тужиоца УАЕ упозорила је "против објављивања или ширења гласина и информација из непознатих извора путем платформи друштвених медија или било којих других технолошких средстава".
У саопштењу се додаје да је упозорење против објављивања дезинформација "због посљедица тога, укључујући ширење забуне и штету по безбједност и стабилност друштва".
"Свака особа која дијели или поново објављује садржај из непознатих извора подлијеже законској одговорности у складу са важећим законодавством, чак и ако није оригинални креатор таквог садржаја. Будите свјесни и информисани. Информација је одговорност, а ширење гласина је злочин". Сматра се да су строга правила довела до самоцензуре код неких инфлуенсера који су имали користи од дубаијског система виза "Креаторс ХQ", који даје бесплатне дозволе онима који раде у области креирања садржаја да бораве у граду, без потребе за спонзором.
"Ако живите овдје, а не као туриста, потребна вам је дозвола за објављивање садржаја. Власти су овдје толерантне у многим погледима, али строге у другима", рекао је један инфлуенсер.
Огласила се и Рада Стирлинг, главна извршна директорка организације "Детаинед Ин Дубаи":
"Закони УАЕ о сајбер криминалу су међу најстрожим на свијету када је реч о друштвеним мрежама. Формулација закона је намерно широка, што значи да се скоро све што критикује владину политику или регионални сукоб може тумачити као злочин". У ратним временима, ови закони постају још опаснији. Становници се ефикасно упозоравају да ћуте на мрежи. Посјетиоци су посебно рањиви јер често претпостављају да су заштићени стандардима слободе говора своје земље. Нису. Многи људи су сада превише уплашени да јавно говоре, чак и ако се не слажу са оним што се дешава. Незаконито је фотографисати владине зграде, а људи су оптужени за позирање испред забрањених мјеста. Постоји реалан ризик да ће добронамјерни посјетиоци који су заробљени у УАЕ ненамјерно кршити закон".
