Одложен први планирани лет из Дубаија за Београд

Извор:
Танјуг
02.03.2026
21:56

Први лет из Дубаија за Београд, након обуставе летова због тензија на Блиском Истоку, који је био најављен за вечерас, одложен.
Први лет из Дубаија за Београд, након обуставе летова због тензија на Блиском Истоку, који је био најављен за вечерас у 23.20 сати по локалном времену односно 20.20 по средњеевропском је одложен, наводи се сајту београдског аеродрома "Никола Тесла".
Било је планирано да авион слети у Београд ноћас у 3.40 часова.
