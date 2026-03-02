Logo
Одложен први планирани лет из Дубаија за Београд

Извор:

Танјуг

02.03.2026

21:56

Коментари:

0
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Први лет из Дубаија за Београд, након обуставе летова због тензија на Блиском Истоку, који је био најављен за вечерас, одложен.

Први лет из Дубаија за Београд, након обуставе летова због тензија на Блиском Истоку, који је био најављен за вечерас у 23.20 сати по локалном времену односно 20.20 по средњеевропском је одложен, наводи се сајту београдског аеродрома "Никола Тесла".

Било је планирано да авион слети у Београд ноћас у 3.40 часова.



Тагови :

Београд

Dubaji

Израел

Израел Иран


