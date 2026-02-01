“На ивици терена”: Ал Наср памти долазак Црвене звезде

Извор:
АТВ
01.02.2026
10:01
Аутори нашег серијала “На ивици терена” Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић, заједно са сниматељима Иваном Колаком и Драганом Келечевићем, ових дана бораве у Дубаију.
Посјетили су и Фудбалски клуб Ал Наср у којем су наишли на занимљив детаљ.
У дијелу стадиона Ал Мактум који је посвећен историјским тренуцима за Ал Наср налази се и зид са грбовима, како је наведено, великих свјетских клубова који су посјетили Ал Наср, а међу њима је и ФК Црвена звезда.
Како се да видјети, београдски клуб одиграо је утакмицу са Ал Насром још давне 1976. године, а то им у Дубајиу нису заборавили.
Серијал “На ивици терена” не пропустите у програму АТВ-а.
