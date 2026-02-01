Logo
“На ивици терена”: Ал Наср памти долазак Црвене звезде

Извор:

АТВ

01.02.2026

10:01

Коментари:

0
Фото: АТВ

Аутори нашег серијала “На ивици терена” Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић, заједно са сниматељима Иваном Колаком и Драганом Келечевићем, ових дана бораве у Дубаију.

Посјетили су и Фудбалски клуб Ал Наср у којем су наишли на занимљив детаљ.

Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић
Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић

У дијелу стадиона Ал Мактум који је посвећен историјским тренуцима за Ал Наср налази се и зид са грбовима, како је наведено, великих свјетских клубова који су посјетили Ал Наср, а међу њима је и ФК Црвена звезда.

Дубаји
Дубаји

Како се да видјети, београдски клуб одиграо је утакмицу са Ал Насром још давне 1976. године, а то им у Дубајиу нису заборавили.

Серијал “На ивици терена” не пропустите у програму АТВ-а.

Crvena zvezda

Dubaji

