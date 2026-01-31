Logo
Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

Извор:

АТВ

31.01.2026

17:37

Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

Хрватски тренер Игор Штимац, који води Зрињски из Мостара, поново је у центру пажње.

Игор Штимац је гостовао на "Спорт клубу", гдје је говорио о тренутном раду у Мостару, те "полусезони за памћење".

Између осталог, поново је споменуо "трећи ентитет.

Alkaraz

Здравље

Откривено шта Алкараз пије послије меча: Срби тако лијече мамурлук

"Жеља ми је да ове године наш Зрињски освоји првенство. Одиграмо одличне утакмице против Паласа и узмемо трофеје пред нама. Да наши Хрвати у БиХ добију свој ентитет, да нам Хрватска буде лијепа и поносна и да видимо мање ових што машу југословенским заставама", казао је Штимац.

Zrinjski

