Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

Хрватски тренер Игор Штимац, који води Зрињски из Мостара, поново је у центру пажње.
Игор Штимац је гостовао на "Спорт клубу", гдје је говорио о тренутном раду у Мостару, те "полусезони за памћење".
Између осталог, поново је споменуо "трећи ентитет.
"Жеља ми је да ове године наш Зрињски освоји првенство. Одиграмо одличне утакмице против Паласа и узмемо трофеје пред нама. Да наши Хрвати у БиХ добију свој ентитет, да нам Хрватска буде лијепа и поносна и да видимо мање ових што машу југословенским заставама", казао је Штимац.
