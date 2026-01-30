Стижу милиони: Ево шта је Звезда зарадила пласманом у наредну фазу Лиге Европе

Извор:
Агенције
30.01.2026
08:11
Коментари:0
Црвена звезда је остала без директног пласмана у ТОП 8 фазу Лиге Европе.
Изабраници Дејана Станковића су ремизирали са Селтом 1:1 (0:0) и тако на крају завршили на 15. мјесту па ће у плејофу играти против ПАОК-а или Лила.
Голови Фера Лопеза и Бруна Дуартеа минут за минутом у финишу утакмице су режирали реми који је ипак доста тога донио и Црвеној звезди и српском фудбалу.
За освојени бод против Селте Звезда је за свој клупски коефицијент додала још 1.000 бодова, па је за сада освојено 7.000 бодова ове сезоне. На то сада иде и додатних 2.500 бодова за освојено 15. мјесто у групној фази па је то укупно 9.500 бодова ове сезоне на свом конту. Што се тиче националног коефицијента. тј. скора Суперлиге Србије сада је то додатно 0.2500 бодова.
Што се тиче касе, пун стадион ће донијети новац од карата, али и на основу ремија ће УЕФА исплатити 150.000 евра. НА крају је уз 4.310.000 евра за само учешће и 2.100.000 евра од освојених бодова, побједа и ремија. На то иде и сада 1.650.000 евра за коначни пласман и укупно је Звезда инкасирала 8.060.000. евра.
Покушаће играчи Црвене звезде већ 19. и 26. фебруара да против ПАОК-а или Лила додатно поправе свој учинак, како по коефицијенту тако и по новцу који је освојен.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму