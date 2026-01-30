Logo
Large banner

Стижу милиони: Ево шта је Звезда зарадила пласманом у наредну фазу Лиге Европе

Извор:

Агенције

30.01.2026

08:11

Коментари:

0
Стижу милиони: Ево шта је Звезда зарадила пласманом у наредну фазу Лиге Европе
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Црвена звезда је остала без директног пласмана у ТОП 8 фазу Лиге Европе.

Изабраници Дејана Станковића су ремизирали са Селтом 1:1 (0:0) и тако на крају завршили на 15. мјесту па ће у плејофу играти против ПАОК-а или Лила.

Голови Фера Лопеза и Бруна Дуартеа минут за минутом у финишу утакмице су режирали реми који је ипак доста тога донио и Црвеној звезди и српском фудбалу.

Коефицијент који доноси

За освојени бод против Селте Звезда је за свој клупски коефицијент додала још 1.000 бодова, па је за сада освојено 7.000 бодова ове сезоне. На то сада иде и додатних 2.500 бодова за освојено 15. мјесто у групној фази па је то укупно 9.500 бодова ове сезоне на свом конту. Што се тиче националног коефицијента. тј. скора Суперлиге Србије сада је то додатно 0.2500 бодова.

Новац који стиже у Звезду

Што се тиче касе, пун стадион ће донијети новац од карата, али и на основу ремија ће УЕФА исплатити 150.000 евра. НА крају је уз 4.310.000 евра за само учешће и 2.100.000 евра од освојених бодова, побједа и ремија. На то иде и сада 1.650.000 евра за коначни пласман и укупно је Звезда инкасирала 8.060.000. евра.

Покушаће играчи Црвене звезде већ 19. и 26. фебруара да против ПАОК-а или Лила додатно поправе свој учинак, како по коефицијенту тако и по новцу који је освојен.

Подијели:

Тагови:

Црвена звезда - Селта

ФК Црвена звезда

Liga Evrope

fudbal

УЕФА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Звезда - Селта

Фудбал

Табела Лиге Европе послије лигашке фазе: Како стоји Звезда након Селте

2 д

0
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића

Фудбал

Штета за Звезду: Сјајна игра завршила ремијем

2 д

1
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића

Фудбал

Звезда - Селта: Погледајте поништене голове црвено-бијелима

2 д

0
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића

Фудбал

Звезда - Селта ПРЕНОС: Шок за црвено-бијеле, па експресан одговор

2 д

0

Више из рубрике

Звезда - Селта

Фудбал

Табела Лиге Европе послије лигашке фазе: Како стоји Звезда након Селте

2 д

0
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића

Фудбал

Штета за Звезду: Сјајна игра завршила ремијем

2 д

1
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића

Фудбал

Звезда - Селта: Погледајте поништене голове црвено-бијелима

2 д

0
Звезда - Селта: Поништен гол Арнаутовића

Фудбал

Звезда - Селта ПРЕНОС: Шок за црвено-бијеле, па експресан одговор

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner