Осјећате анксиозност због трошења новца, највјероватније имате овај проблем

Ако сте икада осјетили анксиозност због трошења новца, чак и на нешто што објективно можете себи приуштити, нисте сами. Финансијски страх је свеобухватан осјећај који не нестаје када платите рачуне или добијете плату. Код многих се ова анксиозност може развити у екстремније стање које стручњаци називају „синдром жене са торбом“
Иако није у питању клиничка дијагноза, а сам термин потиче од застарелог стереотипа о бескућницама, „синдром жене са торбицом“ описује веома реалан страх који погађа многе, без обзира на пол.
„'Синдром жене са торбама' је страх од тога да ћете остати без новца и завршити финансијски банкротирајући“, рекла је за HuffPost Линдзи Брајан-Подвин, финансијска терапеуткиња. То је дубоко укорењена анксиозност због немогућности одржавања начина живота у старости, што је често ирационално и неповезано са стварном финансијском ситуацијом особе.
„Чак и када неко добро стоји на папиру, постоји стална брига да ће све пропасти“, рекла је Бола Сокунби, оснивачица платформе за личне финансије Clever Girl Finance. „Открила сам да се често мање ради о стварном новцу, а више о страху, сигурности и жељи за контролом.“
Сокунби напомиње да многи људи са овим начином размишљања држе се свог новца и осјећају кривицу што га троше, чак и на ствари које могу лако да приуште. „Новац почиње да им ствара стрес умјесто да им помогне да остваре своје циљеве, а емоционално може довести до анксиозности, прегорелости и осјећаја да никада немају довољно“, додала је.
Овај синдром такође може довести до тога да људи држе превише готовине или да потпуно избјегавају улагање, одричући се дугорочних добитака. „Прекомјерни финансијски конзервативизам може постати контрапродуктиван“, каже Брајан-Подвин. „На пример, вожња преко града да би се напунило гориво које је неколико центи јефтиније, без разматрања горива које се користи за путовање тамо и назад.“
Они који пате од овог синдрома могу такође гомилати дупликате предмета „за сваки случај“ или се борити да не користе нешто на шта су потрошили новац, чак и ако им се предмет не свиђа или им није потребан.
„Емоционалне посљедице укључују анксиозност, страх и беспомоћност“, рекао је Брајан-Подвин. „Видим много хипервигилантности, која се манифестује као замишљање најгорих сценарија о будућности, стално провјеравање прихода и расхода или тражење вијести које потврђују њихове страхове од финансијских пријетњи.“
Такође је указала на ризик од социјалне изолације, јер се људи са овим синдромом често повлаче са догађаја који укључују трошење новца. Умјесто да предложе алтернативне начине дружења, они обично једноставно одбију позив и на крају престану да их позивају.
@ladynokids40 2 events. 2 cities. Toronto/NYC Be in the room with women who have wealth and want to build more. Come be extraordinary 💫#childfree #childfreebychoice #LadyNokids ♬ original sound - LadyNoKids
„Није ствар само у новцу, већ у емоционалној сигурности“, рекла је Кетлин Бел из Националне организације за олакшање дуга. „Многи људи носе терет финансијске трауме, било да је у питању развод, брига о некоме, губитак посла, одрастање у финансијски нестабилном домаћинству или чак растући трошкови живота посљедњих година.“ Таква историја може да подстакне сталну анксиозност. Као што и само име сугерише, ово стање је чешће код жена.
„То несразмерно погађа жене, вођено дугогодишњим друштвеним притисцима попут неједнакости плата, обавеза бриге о другима и недостатка финансијског образовања“, рекла је Бел. Брајан-Подвин верује да страх често произилази из животног искуства, а не из ирационалног размишљања. „Има смисла да се жене плаше да ће остати без новца. Жене настављају да финансирају друге пре себе, на пример, улажући новац у образовање своје дјеце умјесто у сопствену пензију. Такође имају дужи животни вијек и ниже животне зараде, у просјеку, од својих мушких колега“, објаснила је.
Како превазићи страх од сиромаштва
Ако се препознајете у овом опису, важно је знати да ово није трајно стање. Постоје начини да се рјешите основних проблема који подстичу ваш финансијски страх. „Први корак је да признате страх који осјећате, а да се не осуђујете због њега“, рекао је Сокунби. „Циљ није да престанете да бринете о новцу, већ да престанете да дозвољавате страху да контролише сваку вашу одлуку.“
Сарадња са стручњаком за ментално здравље може вам помоћи да разумијете свој страх и пронађете начине да га спречите да вас преплави у свакодневном животу. „Знајте да нисте сами“, рекла је Бел. „Многи људи се тако осјећају и постоје кораци које можете предузети да бисте прекинули тај циклус.“ Позвала је људе да одвоје чињенице од страха и да добију реалан поглед на своју финансијску слику како би његовали самопоуздање и јасноћу.
„Направите буџет заснован на стварним бројкама, а не на страху или претпоставкама“, савјетовао је Бел. „Развијте финансијску самосвест. Упознајте се са тим колико зарађујете и колико трошите.“ Са тим знањем, поставите реалне циљеве и пратите свој напредак.
„Ако је нечији највећи страх губитак посла и посљедично бескућништво, сједите и израчунајте“, рекла је Брајан-Подвин. „Колико вам је потребно да бисте живјели мјесечно? Колико мјесеци би вам реално требало да пронађете нови посао?“ Ако је одговор три до пет мјесеци, препоручила је стварање фонда за хитне случајеве за тај период. Ако сте забринути да ћете остати без новца у пензији, предузмите кораке како бисте били сигурни да доприносите својим пензијским фондовима.
„С друге стране, користите бројеве да бисте уживали у животу и одупрли се страху“, савјетовао је Брајан-Подвин. „Да ли је заиста истина да нећете моћи да се пензионишете ако идете у биоскоп са пријатељима за 14 евра? Вјероватно не. Реците себи: 'Безбједно је потрошити овај новац и важно ми је да се лијепо проведем са пријатељима.'“
„Преобликовање вашег односа са новцем од страха до сигурности може направити огромну разлику, не само финансијски, већ и емоционално“, закључила је Брајан-Подвин. Сокунби је поновила да је кључно изградити јасан план који уравнотежује будуће циљеве са вашом способношћу да живите данас. „Давање себи дозволе да намјерно трошите једнако је важно као и штедња. Чак и мали кораци ка вашим циљевима могу се временом сабрати до великог напретка и помоћи вам да се ослободите овог синдрома.“
