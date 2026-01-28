Logo
Large banner

"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

Извор:

Телеграф

28.01.2026

16:46

Коментари:

0
"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске
Фото: АТВ / Никола Лучић

Андрија Максимовић је Црвену звезду напустио љетос за рекордан износ у српском фудбалу и прешао у Лајпциг за 14.000.000 евра. Само мјесец дана касније је његов један од његових најбољих другара - Вељко Милосављевић поставио нови, трансфером у Борнмут.

"Мали Меси", како су га звали на Маракани, дебитовао је код Владана Милојевића на јесен 2024. године, када је заиграо у вјечитом дербију против Партизана, док је претходно играо у једној Куп утакмици. Послије тога је био стандардан у првој постави, играјући у свим мечевима, а против Милана је био близу да постигне и гол.

У Лајпцигу, засад, Андрија Максимовић нема запажену улогу, није почињао од старта, али је сакупио десет утакмица за њемачки тим.

Цвијеће

Свијет

Приближава се нова забрана: Европској унији смета и цвијеће у саксијама

Тај подухват је Црвеној звезди донио првих 100.000 евра, на име бонуса које је српски шампион тражио од бундеслигаша. А, имаће прилику да још четири пута на исти начин побољша касу клуба са Маракане.

Страхиња Стојковић је за 2.400.000 евра отишао у Сент Етјен, а послије 10. побједе француског клуба, Звезди је легао први бонус у износу од 500.000 евра, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

фудбалер

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Умро Радо Видошић

Фудбал

Умро Радо Видошић

6 ч

0
Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

Фудбал

Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

20 ч

0
Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку

Фудбал

Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку

22 ч

0
Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће

Фудбал

Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

17

54

Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner