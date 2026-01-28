"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

Извор:
Андрија Максимовић је Црвену звезду напустио љетос за рекордан износ у српском фудбалу и прешао у Лајпциг за 14.000.000 евра. Само мјесец дана касније је његов један од његових најбољих другара - Вељко Милосављевић поставио нови, трансфером у Борнмут.
"Мали Меси", како су га звали на Маракани, дебитовао је код Владана Милојевића на јесен 2024. године, када је заиграо у вјечитом дербију против Партизана, док је претходно играо у једној Куп утакмици. Послије тога је био стандардан у првој постави, играјући у свим мечевима, а против Милана је био близу да постигне и гол.
У Лајпцигу, засад, Андрија Максимовић нема запажену улогу, није почињао од старта, али је сакупио десет утакмица за њемачки тим.
Тај подухват је Црвеној звезди донио првих 100.000 евра, на име бонуса које је српски шампион тражио од бундеслигаша. А, имаће прилику да још четири пута на исти начин побољша касу клуба са Маракане.
Страхиња Стојковић је за 2.400.000 евра отишао у Сент Етјен, а послије 10. побједе француског клуба, Звезди је легао први бонус у износу од 500.000 евра, преноси Телеграф.
