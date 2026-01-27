Logo
Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку

Извор:

АТВ

27.01.2026

20:28

Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку
Фото: Pixabay

Фудбалери Тотенхема Вилсон Одобер и Рандал Коло Муани доживјели су саобраћајну незгоду у Енглеској, али срећом нису теже повријеђени и очекује се да буду спремни за наредни меч свог тима.

Инцидент се догодио у уторак на ауто-путу М25 у округу Хертфордшир, када је на црном Ферарију у којем су се налазила двојица француских репрезентативаца пукла гума током вожње.

Незгода код Какња-27012026

Хроника

Пијани возач слетио са пута, па покушао побјећи полицији

Фотографије са лица мјеста брзо су се појавиле на друштвеним мрежама и британским медијима, а на њима се види како Одобер и Коло Муани стоје поред пута, у близини возила и припадника хитних служби.

Посебно упада у очи потпуно уништена предња десна гума аутомобила, која је изгорјела након пуцања, што је додатно забринуло јавност.

Ипак, тренер Тотенхема Томас Франк убрзо је смирио навијаче и потврдио да су оба фудбалера добро и да су задобили само лакше повреде.

"Коло Муани и Вилсон Одобер су обојица добро. Нажалост, били су укључени у мању саобраћајну незгоду. Сви остали учесници су такође добро. Дошло је до пуцања гуме. Они ће нам се придружити нешто касније вечерас", изјавио је Франк.

Хрватски хулигани

Хроника

Одређен једномјесечни притвор хулиганима из Хрватске

Према информацијама из клуба, љекарски тим је прегледао играче и утврђено је да нема озбиљнијих посљедица, па се очекује да обојица буду на располагању стручном штабу већ у сриједу увече.

Тотенхем тада очекује изузетно важан дуел у Лиги шампиона против Ајнтрахта из Франкфурта, а управо се Коло Муани и Одобер налазе међу опцијама за састав.

(Телеграф.рс)

