Звучи нестварно: Познати фудбалер постао отац са 11 година

27.01.2026

17:06

Познати фудбалер постао отац са 11 година
Невјероватна прича долази из Колумбије.

Наиме, кћерка бившег репрезентативца Едвина Кардоне, колумбијска инфлуенсерица Ана Мариа, концем прошле године прославила је 22. рођендан. То само по себи не би била вијест да Кардона није још увијек активни фудбалер који је пар дана раније прославио 33. рођендан.

Иако та информација звучи као измишљотина кратки преглед друштвених мрежа фудбалера с 45 наступа за Колумбију указује на то да је прича истинита. Иако сам Кардона никада није потврдио нити оповргнуо причу, неколико је извора објавило како је Кардона постао отац с једанаест година након што је његова тада четрнаестогодишња цура, а данас супруга Каролина, затрудњела.

Саму чињеницу да јој је отац потврдила је и Ана Марија, а осим ње, брачни пар Кардона има још двоје д‌јеце - петнаестогодишњу Марију Ангелу и сина Емилијана (12).

Кардона је у каријери играо за Боку Јуниорс, Атлетицо Национал и још неколико клубова, а с репрезентацијом је узео бронзу на Копа Америци 2021. године, преноси нет.хр

Иначе, у Колумбији је законска доб за брак подигнута с 14 на 18 година тек 2024. године.

фудбалер

