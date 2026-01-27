Logo
Први снимак након језиве несреће у којој је страдало 7 навијача

Извор:

АТВ

27.01.2026

15:21

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона
Фото: Screenshot / X

Како преносе румунски медији, велика саобраћајна несрећа догодила се на око 80 километара од границе са Србијом, у близини Темишвара, у којој је страдало седам навијача ПАОК-а.

Навијачи из Грчке били су на путу ка Француској, гдје је њихов тим требало да одигра утакмицу Лиге Европе против Лиона у четвртак.

Према снимцима који круже интернетом, комби у којем су се налазили навијачи покушао је да претекне друго возило, али је из за сада неутврђених разлога прешао у супротну траку, којом се кретао камион.

Дошло је до силовитог судара, а возило се, практично, распало у дјелићу секунде.

У несрећи је седам особа погинуло, док су три навијача преживјела и задобила повреде.

На мјесту несреће забележен је и снимак потпуно уништеног комбија поред ауто-пута, који је тешко и препознати.

Полиција и екипе хитне помоћи одмах су интервенисале.

Појавио се и снимак тренутка несреће

Друштвеним мрежама брзином свјетлости проширио се и узнемирујући снимак тренутка трагедије.

На снимку се види како комби необјашњиво прелази у супротну траку и судара се с камионом при великој брзини.

Возило се од силине удара распало у парампарчад, а може се видјети и како људи из њега испадају.

Детаљније можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

(АТВ/Телеграф)

