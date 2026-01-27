Први снимак након језиве несреће у којој је страдало 7 навијача

Извор:
АТВ
27.01.2026
15:21
Коментари:0
Како преносе румунски медији, велика саобраћајна несрећа догодила се на око 80 километара од границе са Србијом, у близини Темишвара, у којој је страдало седам навијача ПАОК-а.
Навијачи из Грчке били су на путу ка Француској, гдје је њихов тим требало да одигра утакмицу Лиге Европе против Лиона у четвртак.
Према снимцима који круже интернетом, комби у којем су се налазили навијачи покушао је да претекне друго возило, али је из за сада неутврђених разлога прешао у супротну траку, којом се кретао камион.
Дошло је до силовитог судара, а возило се, практично, распало у дјелићу секунде.
У несрећи је седам особа погинуло, док су три навијача преживјела и задобила повреде.
На мјесту несреће забележен је и снимак потпуно уништеног комбија поред ауто-пута, који је тешко и препознати.
Полиција и екипе хитне помоћи одмах су интервенисале.
💥Timişoara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı!— Romanya Haber (@romanya_haber) January 27, 2026
📍Lugojel kasabası yakınlarındaki (E70) karayolunda meydana gelen ve 1 yolcu minibüsü, TIR ve iki otomobilin karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
🚨Timiş Polis… pic.twitter.com/6LZK7A3Ala
Друштвеним мрежама брзином свјетлости проширио се и узнемирујући снимак тренутка трагедије.
На снимку се види како комби необјашњиво прелази у супротну траку и судара се с камионом при великој брзини.
Возило се од силине удара распало у парампарчад, а може се видјети и како људи из њега испадају.
Детаљније можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.
(АТВ/Телеграф)
Најновије
Најчитаније
15
47
15
44
15
41
15
40
15
34
Тренутно на програму