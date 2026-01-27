Logo
Horor scena: Kombi se zabio direktno u kamion; Poginulo 7 navijača?

Izvor:

B92

27.01.2026

14:46

Komentari:

0
Хорор сцена: Комби се забио директно у камион; Погинуло 7 навијача?
Foto: Youtube

Strašna saobraćajna nesreća potresla je Rumuniju i fudbalsku Evropu, pošto je grupa navijača PAOK-a, koja je putovala ka Francuskoj na utakmicu protiv Liona, doživjela tragičnu sudbinu.

Prema prvim informacijama koje prenose rumunski i grčki mediji, u nesreći je poginulo sedam osoba, od kojih je pet grčkih državljana.

Navijači su krenuli iz Aleksandrije ka Francuskoj kako bi bodrili svoj tim u meču posljednjeg kola ligaške faze Lige Evrope, koji PAOK igra u četvrtak protiv Liona. Nažalost, njihovo putovanje prekinuto je na rumunskom autoputu u jednoj od najtežih saobraćajnih tragedija u posljednje vrijeme.

Do nesreće je došlo na putu DN6 – E70, jednoj od glavnih saobraćajnica u tom dijelu zemlje, na ulazu na obilaznicu oko Lugoja. Mali autobus, koji je dolazio iz Grčke i išao ka Francuskoj sa ukupno deset putnika, pokušao je da pretakne drugo vozilo.

Prilikom povratka u svoju traku, kako se može vidjeti na snimku koji su objavili rumunski mediji, udario je u cisternu, nakon čega je odbačen u suprotnu traku gdje se sudario sa kamionom.

U stravičnom udesu učestvovala su ukupno četiri vozila – kamion, minibus i dva putnička automobila.

Osim sedam poginulih, kako javljaju grčki mediji, još tri osobe su povrijeđene i hitno prebačene u bolnice. Prema navodima nadležnih, stanje dvoje povrijeđenih je kritično, dok se treća osoba nalazi u bolnici sa teškim tjelesnim povredama.

Ova tragedija bacila je sjenku na predstojeći evropski duel PAOK-a i Liona, a fudbalska javnost u Grčkoj i šire ostala je u šoku zbog gubitka života ljudi koji su krenuli da bodre svoj klub.

