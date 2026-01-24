Logo
FK Borac promijenio rivale i termine utakmica u Antaliji

24.01.2026

16:02

Foto: Ustupljena fotografija

Antalijsku regiju, u kojoj se ovih dana pripremaju brojni premijerligaški klubovi, ovih dana zadesilo je kišovito vrijeme koje je svim ekipama poremetilo plan priprema i odigravanja utakmica.

Problem je to koji nije zaobišao ni banjalučki Borac koji je morao da promijeni termine odigravanja svojih utakmica, ali i rivale.

“Crveno plavi” će, po novom rasporedu, sutra odmjeriti snage sa makedonskim Pelisterom, a 28. januara slijedi megdan sa ekipom CSKA 1948 Sofija.

Dan pred povratak u Banjaluku, 31. januara, tim trenera Vinka Marinovića odigraće dvije utakmice, a rivali su krigistanski Ozgon i ruski Orenburg sa kojim su fudbaleri Borca, prvobitno, danas trebali da odmjere snage.

Tag:

FK Borac

