FK Borac promijenio rivale i termine utakmica u Antaliji

Izvor:
ATV
24.01.2026
16:02
Komentari:0
Antalijsku regiju, u kojoj se ovih dana pripremaju brojni premijerligaški klubovi, ovih dana zadesilo je kišovito vrijeme koje je svim ekipama poremetilo plan priprema i odigravanja utakmica.
Problem je to koji nije zaobišao ni banjalučki Borac koji je morao da promijeni termine odigravanja svojih utakmica, ali i rivale.
“Crveno plavi” će, po novom rasporedu, sutra odmjeriti snage sa makedonskim Pelisterom, a 28. januara slijedi megdan sa ekipom CSKA 1948 Sofija.
Savjeti
Spas za bubrege, napitak od ove žitarice za 10 dana „topi“ i izbacuje kamenčiće i toksine
Dan pred povratak u Banjaluku, 31. januara, tim trenera Vinka Marinovića odigraće dvije utakmice, a rivali su krigistanski Ozgon i ruski Orenburg sa kojim su fudbaleri Borca, prvobitno, danas trebali da odmjere snage.
Društvo
1 h1
Republika Srpska
1 h4
Košarka
1 h0
Svijet
1 h0
Fudbal
4 h0
Fudbal
21 h0
Fudbal
1 d0
Fudbal
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu