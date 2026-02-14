Nema više gledanja kroz prste: Jedna greška na granici može skupo da vas košta

Uvođenje digitalnog sistema EES na granicama Evropske unije donelo je nova pravila, ali i potpunu pometnju među putnicima. Dok jedni rizikuju kako bi brže prošli, iskustva sa terena pokazuju da strogoća carinika zavisi od slučaja do slučaja, od "gledanja kroz prste" do novčanih kazni.

Već nekoliko mjeseci na graničnim prelazima ka EU važe pojačane kontrole i obavezno razvrstavanje u trake. Ipak, pitanje koje muči hiljade putnika iz Srbije, BiH i Crne Gore ostaje isto: Smijemo li u traku za EU pasoše ako putujemo sa nekim ko ima evropska dokumenta?

Na graničnim prelazima jasno su istaknute table koje bi teoretski trebalo da olakšaju protok:

"EU Passports Only": Rezervisana za državljane EU, EEA i Švajcarske, kao i one sa stalnim boravišnim dozvolama.

"All Passports": Namijenjena svima, bez obzira na državljanstvo.

"Non-EU": Obavezna za državljane zemalja van Unije (Srbija, BiH, CG) koji nemaju vize ili boravišne dozvole.

U praksi, pravila postaju rastegljiva, a društvene mreže preplavljene su kontradiktornim svjedočenjima.

"Početkom januara prošla sam kroz EU traku. Sin ima njemački pasoš, ja nemam i nismo imali problema", navodi jedna putnica.

Slično iskustvo dijeli i žena čija djeca imaju njemačko državljanstvo, tvrdeći da ih zbog djece nikada nisu vraćali iz brže trake. Međutim, ovakav "luksuz" nije pravilo. Drugi putnik prošao je znatno gore.

"Ja nisam uspio da pređem i još sam novčano kažnjen", upozorava on.

Mnogi su naučili lekciju na teži način, vraćanjem na začelje kolone. Iskustvo sa slovenačke granice krajem januara potvrđuje da čak ni viza nije uvek "ulaznica" za brzu traku.

"Pitao sam carinika da li ja sa slovenačkom vizom i supruga bez nje možemo u EU red. Rekao je da moramo u Non-EU i objasnio da bi prolaz bio moguć samo da supruga ima supružničku vizu", priča jedan putnik.

Još rigoroznije iskustvo stiže sa prelaza ka Mađarskoj i Hrvatskoj.

"Imam pasoš Austrije, saputnik Srbije. Vratili su nas u normalnu traku. Nisu nas kaznili, ali smo izgubili vrijeme", kaže jedan vozač.

Putnici ističu da je dovoljno da samo jedna osoba u vozilu nema EU dokumenta pa da čitav automobil bude preusmjeren.

Među brojnim savjetima izdvaja se i jedan neobičan primjer sa graničnog prelaza Bačka Palanka. Prema riječima jednog muškarca, njegova majka (Non-EU) redovno prolazi sa ocem (EU) kroz bržu traku, ali uz jedan uslov; priložen vjenčani list.

Iako su neki carinici fleksibilni i propuštaju mešovite grupe uz opomenu "samo ovaj put", većina putnika se slaže: red se mora znati. Uvođenjem EES sistema, koji podrazumijeva slikanje i uzimanje otisaka za državljane trećih zemalja, kontrola u trakama postaje sve stroža.

Ako ne želite da rizikujete novčanu kaznu ili, što je češće, gubljenje još više vremena zbog vraćanja na kraj kolone, traka "All Passports" ostaje najsigurnija opcija, prenosi Telegraf.