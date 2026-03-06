Premijer liga BiH: Borac za nastavak uspješnog niza protiv Širokog

Fudbaleri Borca nalaze se u seriji od 12 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega, a uspješan niz pokušaće da produže na domaćem terenu. Ipak, lider na tabeli je oprezan, šef struke Vinko Marinović kaže da statistika ne dobija utakmice.

„Crveno-plavi“ su u dobrom ritmu, nakon remija protiv Veleža na proljećnoj premijeri vezali su tri uzastopna trijumfa, pali su i Zrinjski i Sarajevo pa je samopouzdanje na visokom nivou.

Na teren će sutra i fudbaleri dobojske Sloge. Protivnik je Željezničar na čijoj će klupi debitovati Savo Milošević. I jedna i druga ekipa predugo čekaju na pobjedu u Premijer ligi BiH. „Plavi" su bez trijumfa u prvenstvu od oktobra prošle godine, dok je Sloga posljednji put slavila još 28. novembra.

Utakmica na Lukama na programu je u subotu sa početkom u 15 časova. U isto vrijeme Sarajevo dočekuje Rudar, dok se Borac i Široki sastaju od 18 i 30.