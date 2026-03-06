Logo
Large banner

Premijer liga BiH: Borac za nastavak uspješnog niza protiv Širokog

Autor:

ATV

06.03.2026

22:31

Komentari:

0

Fudbaleri Borca nalaze se u seriji od 12 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega, a uspješan niz pokušaće da produže na domaćem terenu. Ipak, lider na tabeli je oprezan, šef struke Vinko Marinović kaže da statistika ne dobija utakmice.

„Crveno-plavi“ su u dobrom ritmu, nakon remija protiv Veleža na proljećnoj premijeri vezali su tri uzastopna trijumfa, pali su i Zrinjski i Sarajevo pa je samopouzdanje na visokom nivou.

Na teren će sutra i fudbaleri dobojske Sloge. Protivnik je Željezničar na čijoj će klupi debitovati Savo Milošević. I jedna i druga ekipa predugo čekaju na pobjedu u Premijer ligi BiH. „Plavi" su bez trijumfa u prvenstvu od oktobra prošle godine, dok je Sloga posljednji put slavila još 28. novembra.

Utakmica na Lukama na programu je u subotu sa početkom u 15 časova. U isto vrijeme Sarajevo dočekuje Rudar, dok se Borac i Široki sastaju od 18 i 30.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

FK Borac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Banja Luka

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

2 d

0
Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем

Banja Luka

Vlasnik Mek Tir Paba o sporu sa Borcem

3 d

0
Дерби меч 23. кола између Борца и Сарајева

Fudbal

Borac bolji od Sarajeva

6 d

0
Жандармерија код Градског стадиона

Banja Luka

Jake snage policije u Banjaluci - FOTO

6 d

2

Više iz rubrike

Хаос Нови Пазар - Звезда

Fudbal

Isplivao novi snimak haosa na utakmici Novog Pazara i Zvezde

11 h

0
Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

Fudbal

Sjajne vijesti za Zvezdu nakon incidenta na utakmici

13 h

0
"Прекрсти се": Ненад Лалатовић испоштовао навијаче Црвене звезде, потом добио овације

Fudbal

"Prekrsti se": Nenad Lalatović ispoštovao navijače Crvene zvezde, potom dobio ovacije

1 d

0
"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре

Fudbal

"Ulični rat" poslije meča Novi Pazar - Zvezda: Delije iskaču kroz polupane prozore

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Zabranjuju društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina

22

58

Sestra Saše Popovića u suzama o jedinoj želji koju on nije ostvario

22

46

Zbog dojave o bombi prekinut koncert zvijezda 90-ih: "Sabotiraju nas"

22

35

ATV u srcu svjetske mode: Modeli iz Republike Srpske u Parizu

22

31

Premijer liga BiH: Borac za nastavak uspješnog niza protiv Širokog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner