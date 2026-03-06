Sjajne vijesti za Zvezdu nakon incidenta na utakmici

Mateus Magaljaeš, golman Crvene zvezde doživio je težak incident u utakmici Kupa Srbije protiv Novog Pazar i hitno je prebačen u bolnicu jer je imao potres mozga.

Ipak, samo dan kasnije stižu divne vijesti, a oglasio se i Brazilac.

Mateus je morao da napusti teren u prvom poluvremenu poslije strašnog sudara sa igračem protivničke ekipe.

U bolnici su mu konstatovali potres mozga, ali Brazilac vedrog duha i vrhunskih golmanskih sposobnosti javio se poslije incidenta i obradovao navijače Crvene zvezde.

Mateus je podijelio objavu košarkaškog kluba Crvene zvezde i obradovao sve.

"Hvala, familijo! Sutra ću biti na klupi da vas podržim", napisao je.

Mateus je redovan na utakmicama Crvene zvezde u Evroligi, tako će biti i u vrlo važnom duelu koji klub sa Malog Kalemegdana igra sa Bajernom u 30. kolu. Zvezda se trenutno bori za mjesto u plej-ofu i ima dobre šanse da ostvari zacrtani cilj.

(Telegraf)