Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

Naučnici su u šumama Zapadne Papua Nove Gvineje otkrili dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle prije oko 6.000 godina, što stručnjaci opisuju kao izuzetno naučno otkriće. Istraživači su pronašli malog oposuma sa izuzetno dugim prstom na svakoj ruci, kao i vrstu vjeverice sa izuzetno dugim repom, prenio je BBC.

Naučnici su u šumama Zapadne Papua Nove Gvineje otkrili dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle prije oko 6.000 godina, što stručnjaci opisuju kao izuzetno naučno otkriće. Istraživači su pronašli malog oposuma sa izuzetno dugim prstom na svakoj ruci, kao i vrstu vjeverice sa izuzetno dugim repom, prenio je BBC.

Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu "Australian Museum" u publikaciji "Rekords of Australian Museum".

Naučnici su naveli da su takva otkrića poznata kao "Lazarov takson", termin inspirisan Lazarom iz Biblije, koji označava vrste za koje se smatralo da su izumrle, ali su ponovo pronađene.

Nauka i tehnologija Vještačka inteligencija čini telefone i laptope skupljim

Australijski naučnik Tim Fleneri rekao je da je pronalazak jedne takve vrste izuzetno rijedak, dok je otkriće dvije vrste "zaista izvanredno".

Prva ponovo otkrivena životinja je patuljasti oposum težak oko 200 grama, čiji je četvrti prst na svakoj šapi dvostruko duži od ostalih, što mu omogućava da iz drveta izvlači larve insekata, svoj glavni izvor hrane.

Druga vrsta je vjeverica, torbar, koja živi u šupljinama visokog drveća i može da "klizi" između krošnji.

Do otkrića je došlo nakon što su istraživači analizirali stare fosile, rijetke fotografije i muzejske primjerke, a zatim posjetili udaljene oblasti na ostrvu Nova Gvineja.

Naučnici su sarađivali sa lokalnim starješinama iz klanova Tambrau i Majbrat, čija je pomoć bila ključna za identifikaciju vrsta.

Zanimljivosti Nova istraživanja oborila stare mitove, proteini su dobri

Prema riječima istraživača, lokalno stanovništvo smatra tu vrstu vjeverice svetom i ne lovi je, pa čak ni ne izgovara njeno ime.

Naučnici ističu da je stanište tih životinja sve ugroženije zbog sječe šuma u regionu, zbog čega naučnici i organizacije za zaštitu prirode nastoje da obezbjede veća prava lokalnim zajednicama nad šumskim područjima kako bi se spriječila nekontrolisana eksploatacija, prenosi Tanjug.

(BBC)