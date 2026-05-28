Najčešća greška zbog koje tijesto za picu nikada nije kao iz restorana

Mnogi misle da je tajna dobre pice u siru ili pečenju, ali najveća greška zapravo nastaje mnogo ranije, a to je tokom pripreme tijesta. Upravo nekoliko sitnih detalja pravi razliku između prosječne i vrhunske pizze.

Kako navode na gastro blogu Kralj Artur Kuva, najčešća greška kod pripreme tijesta za picu je nestrpljenje. Oni ističu da tijesto bez dovoljno vremena za fermentaciju nikada neće imati pun okus, laganu strukturu i hrskavu koricu.

Duža i sporija fermentacija razvija složeniji okus, ali i čini tijesto elastičnijim i lakšim za razvlačenje. Mnogi početnici pokušavaju ubrzati proces dodavanjem previše kvasca ili preskaču hladnu fermentaciju u frižideru.

Međutim, upravo nekoliko sati ili čak 24 do 72 sata odmora može potpuno promijeniti rezultat. Pravilna hidratacija i spora fermentacija omogućavaju tijestu da razvije prozračnu unutrašnjost i laganu teksturu kakva se očekuje od dobre pizze.

Još jedna česta greška je tzv. "odokativno" mjerenje. Stručnjaci savjetuju korištenje kuhinjske vage umjesto čaša ili kašika jer čak i mala odstupanja u količini brašna i vode mogu promijeniti strukturu tijesta.

S bloga Kralj Artur Kuva posebno naglašavaju da hidratacija, odnosno odnos vode i brašna, direktno utječe na to hoće li tijesto biti lagano i prozračno ili tvrdo i gusto.

Važnu ulogu igra i vrsta brašna. Pizza majstori uglavnom preporučuju jače brašno s većim ud‌jelom proteina jer ono bolje razvija gluten i daje tijestu potrebnu elastičnost, piše Kliks

Brašno za pizzu ili kvalitetno "00" često daju bolje rezultate od običnog glatkog brašna, posebno kod pizza koje se peku na visokim temperaturama.

Poznati kuhar Martin Filip iz Kralj Artur Kuva savjetuje da se s tijestom postupa nježno i bez pretjeranog razvlačenja ili pritiskanja. Kako objašnjava, previše agresivno oblikovanje može istisnuti zrak iz tijesta i uništiti strukturu koja se stvarala tokom fermentacije.