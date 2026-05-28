Poljoprivrednici još čekaju sredstva iz gradskog budžeta u Bijeljini

Gradski odbor SNSD-a Bijeljina upozorava da brojni poljoprivrednici u Semberiji od gradonačelnika Bijeljine i Gradske uprave i dalje čekaju sredstva koja su im obećana i odobrena iz budžeta grada.

Iz tog odbora saopšteno je da Vlada Republike Srpske redovnim isplatama podsticaja pokazuje da sistem može funkcionisati kada postoji odgovornost prema ljudima koji žive od svog rada i domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Iz SNSD-a podsjećaju da je Skupština grada Bijeljina usvojila rekordan agrarni budžet od 4,5 miliona KM za 2026. godinu, ali da gotovo polovina godine prolazi bez stvarne isplate podsticaja ljudima koji žive od poljoprivrede.

Istovremeno, od planiranih 2,8 miliona KM podsticaja za 2025. godinu do danas je isplaćeno svega tri odsto /89.000 KM/, i to uglavnom za manifestacije i organizovane posjete sajmovima, dok konkretni podsticaji poljoprivrednicima praktično nisu realizovani, navedeno je u saopštenju.

Iz bijeljinskog SNSD-a su dodali da je nevjerovatna i činjenica da Gradska uprava još nije izmirila ni sve obaveze iz 2024. godine, jer se udruženjima poljoprivrednika i dalje duguje skoro 25.000 KM.

"Poljoprivrednik ne može planirati život i rad na osnovu `Fejsbuk` objava i političkih performansi. Ljudima koji žive od poljoprivrede potrebni su sigurnost, jasni rokovi i institucije koje ispunjavaju svoje obaveze onda kada

je to najpotrebnije", dodali su iz tog odbora, prenosi Srna

U saopštenju se ističe da je poražavajuće što, uprkos obezbijeđenim sredstvima i usvojenom agrarnom budžetu, poljoprivrednici u Semberiji od gradonačelnika Bijeljine već mjesecima dobijaju samo nova obećanja i političke predstave.