Trišić-Babić: Srpska domaćin ljudima koji vjeruju da se svijet ne može graditi pritiscima i nametanjima

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić istakla je da imena učesnika Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci govore da Republika Srpska više nije mjesto o kojem drugi odlučuju, nego mjesto s kojim se razgovara.

"Prije nekoliko mjeseci u Vašingtonu predsjednik Milorad Dodik je inicirao razgovor o ideji da Banjaluka postane mjesto gd‌je će se okupljati ljudi koji imaju hrabrosti da razmišljaju slobodno i strateški. Ta ideja je postala stvarnost", napisala je Babićeva na društvenoj mreži "Iks".

Prije nekoliko mjeseci u Vašingtonu @MiloradDodik je inicirao razgovor o ideji da Banjaluka postane mjesto gdje će se okupljati ljudi koji imaju hrabrosti da razmišljaju slobodno i strateški. Ta ideja je postala stvarnost.



Ponosna sam što je Republika Srpska domaćin ljudima koji… pic.twitter.com/kPG9GNpMph — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) May 28, 2026

Babićeva je istakla da je ponosna što je Republika Srpska domaćin ljudima koji vjeruju da se svijet ne može graditi pritiscima i nametanjima, nego razgovorom, poštovanjem i saradnjom.

"Zahvaljujući Gold institutu, Banjaluka je danas okupila generala Majkla Flina, /poznatu američku novinarku/ Laru Logan, /savjetnika u predizbornoj kampanji Donalda Trampa 2016. godine/ Džordža Papadopulosa, evropske parlamentarce, bezbjednosne stručnjake i ljude iz političkog i poslovnog života SAD i Evrope. To govori da Republika Srpska više nije mjesto o kojem drugi odlučuju, nego mjesto s kojim se razgovara", naglasila je Babićeva, prenosi Srna

U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas se u Banjaluci održava prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti na kome je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.