Trišić-Babić: Srpska domaćin ljudima koji vjeruju da se svijet ne može graditi pritiscima i nametanjima

ATV
28.05.2026 17:28

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић
Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić istakla je da imena učesnika Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci govore da Republika Srpska više nije mjesto o kojem drugi odlučuju, nego mjesto s kojim se razgovara.

"Prije nekoliko mjeseci u Vašingtonu predsjednik Milorad Dodik je inicirao razgovor o ideji da Banjaluka postane mjesto gd‌je će se okupljati ljudi koji imaju hrabrosti da razmišljaju slobodno i strateški. Ta ideja je postala stvarnost", napisala je Babićeva na društvenoj mreži "Iks".

Babićeva je istakla da je ponosna što je Republika Srpska domaćin ljudima koji vjeruju da se svijet ne može graditi pritiscima i nametanjima, nego razgovorom, poštovanjem i saradnjom.

"Zahvaljujući Gold institutu, Banjaluka je danas okupila generala Majkla Flina, /poznatu američku novinarku/ Laru Logan, /savjetnika u predizbornoj kampanji Donalda Trampa 2016. godine/ Džordža Papadopulosa, evropske parlamentarce, bezbjednosne stručnjake i ljude iz političkog i poslovnog života SAD i Evrope. To govori da Republika Srpska više nije mjesto o kojem drugi odlučuju, nego mjesto s kojim se razgovara", naglasila je Babićeva, prenosi Srna

U organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju danas se u Banjaluci održava prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti na kome je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.

