Ostojić: Ukloniti obilježja koja vrijeđaju srpsko dostojanstvo

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je danas da bi zakonom o grobljima trebalo da bude konačno riješen problem spomenika koji vrijeđaju dostojanstvo srpskog naroda i srpskih žrtava.

"Kada je riječ o ovakvim pitanjima, moramo se okupiti kao narod i iznijeti jasan stav", rekao je Ostojić novinarima u Banjaluci, gd‌je je prisustvovao sjednici Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.

On je naglasio da je važno da se uklone obilježja poput onog u Modranu kod Dervente, ali i sva druga obilježja u Srpskoj koja podsjećaju na NDH.

Ostojić je rekao da će resorno ministarstvo i dalje podržavati rad BORS-a, te pružati pomoć borcima i porodicama poginulih.

Govoreći o Zakonu o pravima boraca, Ostojić je naglasio da su ovaj akt podržali i predstavnici vladajućih partija u Narodnoj skupštini Srpske, ali i opozicioni poslanici.

"Neophodno je i da ubuduće, kada je riječ o opštim stvarima, kao što je pitanje boraca i boračkih kategorija, svi daju svoj doprinos - lokalne zajednice i institucije Srpske i političke partije, nevladine organizacije, da bi vratili dostojanstvo onima koji su najzaslužniji za stvaranje Srpske, zbog čega danas živimo u slobodi", naglasio je Ostojić.

Predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić rekao je da jednom za svagda treba staviti tačku na fašistička obilježja koja vrijeđaju srpski narod i da je pripremljen nacrt zakona koji će biti proslijeđen Narodnoj skupštini Srpske na usvajanje već na prvoj narednoj sjednici, prenosi Srna

Gagić je istakao da BORS nije zadovoljan procesom zapošljavanja d‌jece poginulih boraca, ali da se resorni ministar Radan Ostojić zajedno sa premijerom Savom Minićem trudi da se to realizuje, te da treba pozvati na odgovornost one koji u lokalnim zajednicama ne sprovode odluke Vlade Srpske.

"Ima mnogo slučajeva da se u lokalnim zajednicama zapošljavaju druga lica, a ne d‌jeca poginulih boraca. Mora se, kako je obećano, zaposliti 500 d‌jece poginulih boraca i odgovorni u lokalnim zajednicama treba da shvate da ne mogu nastaviti stranačko zapošljavanje pred izbore", rekao je Gagić.

Gagić je najavio da će u saradnji sa Asocijacijom stvaralaca Republike Srpske pokrenuti inicijativu, koju će proslijediti Narodnoj skupštini, o očuvanju Republike Srpske koja podrazumijeva zaustavljanje prenosa nadležnosti i zabranu igranja sa imovinom Srpske.