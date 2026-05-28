Ko ostvaruje pravo na materinski dodatak u Srpskoj? Od 1. jula iznosi 746 KM

Marija Milanović
28.05.2026 16:07

Foto: Pexel/ Polina Tankilevitch

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je da će od 1. jula u Republici Srpskoj početi isplata uvećanog materinskog dodatka od 746 KM, a koji je prethodno iznosio 406 KM.

On je dodao da će na sljedećoj sjednici Vlade biti pripremljena odluka u skladu sa Zakonom o d‌ječijoj zaštiti, kojom će taj iznos biti definisan.

Ko ostvaruje pravo na materinski dodatak?

Ovo pravo ostvaruje nezaposlena majka, odnosno drugo lice u skladu sa Zakonom, u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci.

Pravo na materinski dodatak, kako je propisano članom 15. stav 2. Zakona, može ostvariti majka pod uslovom:

-da ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da je nezaposlena na dan rođenja djeteta i do isteka roka od 90 dana od rođenja djeteta.

Izuzetno od stava 2, pravo na materinski dodatak može ostvariti majka koja ima prebivalište u Republici ako otac djeteta ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.

Pravo na materinski dodatak može ostvariti i majka koja je strani državljanin pod uslovom:

-da ima stalni ili privremeni boravak u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta;

-da je nezaposlena na dan rođenja djeteta i do isteka roka od 90 dana od dana rođenja djeteta;

-da u državi čiji je državljanin nije korisnik prava po istom osnovu.

Članom 16. Zakona propisano je da:

Ukoliko korisnik prava na materinski dodatak napusti dijete ili umre u toku ostvarivanja prava, dalja isplata prava vršiće se drugom roditelju koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa djetetom.

Ukoliko oba roditelja napuste dijete, umru ili ukoliko su spriječeni da vrše roditeljsko pravo u toku ostvarivanja prava, dalja isplata prava se obustavlja do donošenja odluke nadležnog organa o porodičnom statusu djeteta, a isplata prava se nastavlja od prvog dana narednog mjeseca od dana obustave isplate.

Ukoliko u toku isplate prava na materinski dodatak koja se vrši u mjesečnim iznosima dijete umre, preostali iznos prava se isplaćuje za period za koji je pravo priznato.

Ukoliko prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u roku iz člana 15. stav 1. ovog zakona živorođeno dijete umre ili zahtjev podnosi majka koja je rodila mrtvo dijete, majci se priznaje pravo na materinski dodatak u trajanju od najmanje 60 dana od dana rođenja djeteta.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, majci se priznaje pravo na materinski dodatak onoliko vremena koliko je, prema ocjeni ovlašćenog doktora medicine, potrebno da se oporavi od porođaja i psihičkog stanja izazvanog gubitkom djeteta, a najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta, navodi se na sajtu Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske.

