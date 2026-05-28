Logo
Large banner

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

Autor:

ATV
28.05.2026 15:30

Komentari:

0
Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će od 1. jula početi isplata uvećanog materinskog dodatka u iznosu 746 KM.

Šeranić je naveo da će za realizaciju mjere u ovoj godini biti izdvojeno dodatnih osam miliona KM, prenosi Srna.

On je dodao da će na sljedećoj sjednici Vlade biti pripremljena odluka u skladu sa Zakonom o d‌ječijoj zaštiti, kojom će taj iznos biti definisan.

"U ovu aktivnost krenuli smo krajem 2024. godine, kada su donesene izmjene i dopune Zakona o d‌ječijoj zaštiti, kojima smo spriječili određene malverzacije u vezi sa porodiljskim odsustvom", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo de je ovo uvećanje predviđeno na bazi ušteda od prošle godine, ali i uz izdvajanja iz budžeta, te da se odnosi na iznos najniže plate, kako to zakon i predviđa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

povećanje materinskog

Materinski dodatak

Alen Šeranić

Republika Srpska

Ministarstvo zdravlja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Милорад Додик изјавио је да је на састанку са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом рекао да је БиХ колонија којом управљају странци и да се власт Републике Српске бори да се ослободи колонијалног јарма и очува слободу.

Republika Srpska

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

21 min

0
Сутра пуштање у рад најсавременије опреме за терапију малигнитета

Republika Srpska

Sutra puštanje u rad najsavremenije opreme za terapiju maligniteta

39 min

0
Српски члан Предсједништва БиХ се обраћа на Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци

Republika Srpska

Cvijanović: Evropski samit u Banjaluci početak dugoročnog partnerstva

1 h

3
У Москви су се састале делегације Републике Српске Милорада Додика и Жељка Будимира са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

Republika Srpska

Sastanak Dodika i Šojgua u Moskvi: Nastavljamo da se borimo za iste vrijednosti

1 h

0

  • Najnovije

15

46

Šok u Parizu! Sinera izbacio 58. igrač svijeta

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner