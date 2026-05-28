Policija zatekla muškarca kako vozi u kontrasmjeru na auto-putu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zatekli su na auto-putu Niš-Begrad, u okolini Aleksinca, 32-godišnjeg vozača iz Pirota koji je vozio automobil "daevu" zaustavnom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera.

Protiv vozača je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od devet mjeseci, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Iz Uprave apeluju na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savjesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

