Policija zatekla muškarca kako vozi u kontrasmjeru na auto-putu

28.05.2026 16:25

Наплатна рампа на ауто-путу
Foto: Avinash reddy Kosna/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zatekli su na auto-putu Niš-Begrad, u okolini Aleksinca, 32-godišnjeg vozača iz Pirota koji je vozio automobil "daevu" zaustavnom trakom namijenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera.

Protiv vozača je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i on je priveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, kao i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od devet mjeseci, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Iz Uprave apeluju na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu signalizaciju i budu savjesni i odgovorni jer tako čuvaju svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

(RTS)

