Upaljen sistem za uzbunjivanje zbog mašina poznatog brenda

28.05.2026 11:10

Foto: Screenshot / YouTube

Sistem za uzbunjivanje o nebezbjednim proizvodima NEPRO u Srbiji objavio je upozorenje za više modela traktorskih kosilica robne marke STIL zbog rizika od požara.

Potrošačima je upućen poziv da prestanu sa korišćenjem spornih uređaja i obrate se distributerima.

Kako je navedeno, povlačenje proizvoda se odnosi na traktorske kosilice namijenjene za košenje velikih travnjaka, i to modele:

  • RT 4112.1 SZ – 61652000013
  • RT 5097.1 Z – 61602000024
  • RT 5112.1 Z – 61600113256
  • RT 6112.1 ZL – 61702000029

Proizvođač je kompanija STIL Tirol GmbH.

Rizik od curenja goriva i požara

Prema informacijama objavljenim u sistemu NEPRO, problem može nastati zbog neželjenog kontakta između crijeva za gorivo na ulazu u karburator i kućišta filtera vazduha.

Zbog toga može doći do curenja goriva, što u određenim okolnostima može izazvati termički incident odnosno požar.

Slijedi povlačenje i zamjena karburatora

Kao mjera zaštite potrošača predviđeno je povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od krajnjih korisnika, uz zamjenu karburatora na obuhvaćenim uređajima.

Potrošačima koji posjeduju navedene modele savjetuje se da odmah prestanu da koriste kosilice i kontaktiraju ovlašćene servisere ili prodajna mjesta radi dodatnih instrukcija i servisne intervencije, prenosi "B92".

