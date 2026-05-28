Upaljen sistem za uzbunjivanje zbog mašina poznatog brenda

Sistem za uzbunjivanje o nebezbjednim proizvodima NEPRO u Srbiji objavio je upozorenje za više modela traktorskih kosilica robne marke STIL zbog rizika od požara.
Potrošačima je upućen poziv da prestanu sa korišćenjem spornih uređaja i obrate se distributerima.
Kako je navedeno, povlačenje proizvoda se odnosi na traktorske kosilice namijenjene za košenje velikih travnjaka, i to modele:
Proizvođač je kompanija STIL Tirol GmbH.
Prema informacijama objavljenim u sistemu NEPRO, problem može nastati zbog neželjenog kontakta između crijeva za gorivo na ulazu u karburator i kućišta filtera vazduha.
Zbog toga može doći do curenja goriva, što u određenim okolnostima može izazvati termički incident odnosno požar.
Kao mjera zaštite potrošača predviđeno je povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od krajnjih korisnika, uz zamjenu karburatora na obuhvaćenim uređajima.
Potrošačima koji posjeduju navedene modele savjetuje se da odmah prestanu da koriste kosilice i kontaktiraju ovlašćene servisere ili prodajna mjesta radi dodatnih instrukcija i servisne intervencije, prenosi "B92".
