Sa zgrade Željeznice Srbije u Zvečanu skinut natpis na ćirilici

Službenici ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija, uz asistenciju pripadnika tzv. kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Željeznice Srbije u Zvečanu odakle su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis "Željeznička infrastruktura Kosova" ispisan na srpskom i albanskom jeziku.

Na objektu željeznice okačena je i zastava takozvanog Kosova.

Tokom akcije, u Zvečanu su bili ministarka ekonomije u tehničkom mandatu privremenih institucija u Prištini, Artane Rizvanoli iz pokreta Samoopredjeljenje, kao i šef tzv. kosovske policije Dželjalj Svečlja.

Inače, u AP Kosovu i Metohiji danas je počela kampanja za predstojeće prevremene izbore koji će biti održani 7. juna.

(Tanjug)

