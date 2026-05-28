Sa zgrade Željeznice Srbije u Zvečanu skinut natpis na ćirilici

Autor:ATV
Komentari:0
Službenici ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija, uz asistenciju pripadnika tzv. kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Željeznice Srbije u Zvečanu odakle su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis "Željeznička infrastruktura Kosova" ispisan na srpskom i albanskom jeziku.
Na objektu željeznice okačena je i zastava takozvanog Kosova.
Region
Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama: Poznato ko je na meti
Tokom akcije, u Zvečanu su bili ministarka ekonomije u tehničkom mandatu privremenih institucija u Prištini, Artane Rizvanoli iz pokreta Samoopredjeljenje, kao i šef tzv. kosovske policije Dželjalj Svečlja.
Inače, u AP Kosovu i Metohiji danas je počela kampanja za predstojeće prevremene izbore koji će biti održani 7. juna.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Region
3 h0
Banja Luka
3 h1
Svijet
3 h0
Srbija
3 h0
Srbija
18 h0
Srbija
20 h0
Srbija
23 h0
Najnovije
12
37
12
35
12
34
12
32
12
29
Trenutno na programu