Plenković odbacio ubrzano pristupanje Kijeva EU

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je pojednostavljenu proceduru pristupanja Ukrajine EU, ističući da sve zemlje kandidati moraju ispuniti iste uslove.

- Ako napustimo koncept individualnih zasluga za svaku zemlju i ako budu postojale prečice u procedurama - ne može postojati kratak put za jedne, a dug za druge - rekao je Plenković novinarima.

On je naveo da će o ovom pitanju biti riječi na sastanku Evropskog savjeta u junu.

List "Euraktiv" objavio je juče, pozivajući se na evropskog zvaničnika, da se Brisel nada pokretanju direktnih pregovora o članstvu sa Ukrajinom prije narednog samita Evropskog savjeta, zakazanog za 18. i 19. jun.

(SRNA)