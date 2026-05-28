Logo
Large banner

Plenković odbacio ubrzano pristupanje Kijeva EU

Autor:

ATV
28.05.2026 09:34

Komentari:

0
Пленковић одбацио убрзано приступање Кијева ЕУ
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je pojednostavljenu proceduru pristupanja Ukrajine EU, ističući da sve zemlje kandidati moraju ispuniti iste uslove.

- Ako napustimo koncept individualnih zasluga za svaku zemlju i ako budu postojale prečice u procedurama - ne može postojati kratak put za jedne, a dug za druge - rekao je Plenković novinarima.

Ovce

Svijet

Objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: Šokirao se kada je vidio ko je sve na listi

On je naveo da će o ovom pitanju biti riječi na sastanku Evropskog savjeta u junu.

List "Euraktiv" objavio je juče, pozivajući se na evropskog zvaničnika, da se Brisel nada pokretanju direktnih pregovora o članstvu sa Ukrajinom prije narednog samita Evropskog savjeta, zakazanog za 18. i 19. jun.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Ukrajina

Evropska unija

Andrej Plenković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Школа у Осмацима добила савремену информатичку опрему

Republika Srpska

Karan: Škola u Osmacima dobila savremenu informatičku opremu

3 h

0
Човјек мјери обим струка помоћу метра.

Savjeti

Zaboravite na stroge dijete: Kako smršati 10 ili više kilograma bez muke?

3 h

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви

Svijet

Šojgu: Rusko-američka mirovna inicijativa stagnira zbog želje Kijeva za eskalacijom

3 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.

Republika Srpska

Minić na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti

3 h

1

Više iz rubrike

Ровињ, Хрватска

Region

Popularni grad na Jadranu uvodi ograničenja zbog turista

3 h

0
киша невријеме падавине обилне

Region

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

3 h

0
Хорор у Ријеци: Дјевојку држали заробљену, мушкарац је силовао пред дјецом

Region

Horor u Rijeci: Djevojku držali zarobljenu, muškarac je silovao pred djecom

5 h

0
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Region

Janša potvrdio: Postignut koalicioni dogovor

13 h

0

  • Najnovije

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner