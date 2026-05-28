Minić na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti

28.05.2026 09:18

Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovaće danas u Banjaluci prvom Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti.

Minić će Samitu, koji se održava u hotelu "Terme", prisustvovati od 17.30 časova, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Na otvaranju Samita, koji organizuje Gold institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu, pozdravni govor održaće predsjedavajući Gold instituta general Majkl Flin, a obratiće se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.

Otvaranje samita zakazano je za 9.30 časova. Na skupu se očekuje stotinjak učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike.

