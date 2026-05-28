Minić na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti

Autor:ATV
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovaće danas u Banjaluci prvom Evropskom samitu o ekonomiji i bezbjednosti.
Minić će Samitu, koji se održava u hotelu "Terme", prisustvovati od 17.30 časova, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.
Na otvaranju Samita, koji organizuje Gold institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu, pozdravni govor održaće predsjedavajući Gold instituta general Majkl Flin, a obratiće se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić.
Svijet
Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona
Otvaranje samita zakazano je za 9.30 časova. Na skupu se očekuje stotinjak učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h9
Republika Srpska
4 h11
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
5 h1
Najnovije
12
37
12
35
12
34
12
32
12
29
Trenutno na programu