Dodik na Plenarnoj sjednici o izazovima i prijetnjama međunarodnoj bezbjednosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas će na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti govoriti o temi "Izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka".
Početak plenarne sjednice planiran je za 9.30 časova po moskovskom vremenu, odnosno 8.30 časova srednjoevropskom.
U toku dana planiran je i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom, kojem će osim Dodika, prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
Učesnici Međunarodnog foruma o bezbjednosti, koji je u Moskvi počeo u utorak, 26. maja, prisustvuju, nizu tematskih sesija, naučnim konferencijama, okruglim stolovima, prezentacijama, bilateralnim i multilateralnim sastancima, te izložbi o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija.
(Srna)
