Rusija upozorila OEBS: Moskva i Zapad su na ivici vojnog sukoba

Rusija je obavijestila članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS-a da su odnosi Moskve i Zapada na ivici direktnog vojnog sukoba, ocijenivši da je granica između političke i „vruće“ faze konflikta postala veoma nejasna.

Izjavio je to juče stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

On je rekao u intervjuu za RT da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogući veoma skori direktni vojni sukob sa Rusijom.

"U suštini smo veoma, veoma blizu direktnog vojnog sukoba, a granica je veoma zamagljena, tako da će biti veoma teško utvrditi da li smo već u vrućoj fazi ili ne", naveo je Poljanski, prenijele su RIA Novosti.

Agencija navodi da je Rusija posljednjih godina osuđivala "neviđene aktivnosti" NATO duž ruskih zapadnih granica, dok je Alijansa proširivala svoje inicijative i nazivala ih "odvraćanjem ruske agresije".

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je više puta da Rusija ne namjerava da napada zemlje NATO.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO u Evropi.

(Tanjug)