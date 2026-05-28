Rusija upozorila OEBS: Moskva i Zapad su na ivici vojnog sukoba

Autor:ATV
Komentari:0
Rusija je obavijestila članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS-a da su odnosi Moskve i Zapada na ivici direktnog vojnog sukoba, ocijenivši da je granica između političke i „vruće“ faze konflikta postala veoma nejasna.
Izjavio je to juče stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.
Svijet
Amerikanci izveli nove napade oko Ormuskog moreuza
On je rekao u intervjuu za RT da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogući veoma skori direktni vojni sukob sa Rusijom.
"U suštini smo veoma, veoma blizu direktnog vojnog sukoba, a granica je veoma zamagljena, tako da će biti veoma teško utvrditi da li smo već u vrućoj fazi ili ne", naveo je Poljanski, prenijele su RIA Novosti.
Agencija navodi da je Rusija posljednjih godina osuđivala "neviđene aktivnosti" NATO duž ruskih zapadnih granica, dok je Alijansa proširivala svoje inicijative i nazivala ih "odvraćanjem ruske agresije".
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je više puta da Rusija ne namjerava da napada zemlje NATO.
Društvo
Danas je Sveti Pahomije: Uradite ovu stvar prije mraka i uspjeh vas neće zaobići
Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO u Evropi.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h1
Fudbal
9 h0
Ekonomija
9 h0
Republika Srpska
10 h12
Svijet
1 h0
Svijet
2 h1
Svijet
11 h3
Svijet
11 h0
Najnovije
09
00
08
59
08
48
08
47
08
41
Trenutno na programu