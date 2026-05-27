Stanovnici da se evakuišu: Izrael proglasio dio južnog Libana za borbenu zonu

Autor:

ATV
27.05.2026 21:24

Izraelska vojska proglasila je novi dio južnog Libana za borbenu zonu i saopštila da bi stanovnici trebali da se presele iz te oblasti na sjever.

Vojska je upozorila da će snažno djelovati protiv libanske oružane grupe Hezbolah u toj zoni.

"Savjetujemo stanovnicima južnog Libana da se evakuišu sjeverno od rijeke Zahrani, jer se sva područja južno od rijeke smatraju borbenom zonom", navodi se u objavi na "Iksu".

Rijeka Zahrani teče od istoka ka zapadu, oko 40 kilometara sjeverno od granice Izraela sa Libanom. Libanska teritorija južno od rijeke ima površinu od oko 2.000 kilometara kvadratnih.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je ranije da Izrael treba da preduzme dalje akcije u Libanu da bi zaštitio zajednice na sjeveru Izraela od Hezbolaha, prenosi Srna.

