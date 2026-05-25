IDF pokrenuo nove udare na Hezbolah

Izraelske odbrambene snage /IDF/ saopštile su da su pokrenule talas napada na infrastrukturu Hezbolaha u dolini Beka i drugim oblastima u Libanu.

Vojska navodi da napada infrastrukturu koja pripada terorističkoj grupi u gradu Tir i okolnim područjima, prenio je portal "Tajms of Izrael".

Premijer Benjamin Netanjahu prethodno je rekao da je dao instrukcije vojsci da pojača intervenciju protiv Hezbolaha.

"Mi smo u ratu sa Hezbolahom. Samo tokom posljednjih nekoliko sedmica, naši hrabri borci eliminisali su više od 600 terorista", naveo je Netanjahu u video izjavi.

On je dodao da Izrael "ne skida nogu sa gasa" i da je dao uputstva vojsci "da još jače pritisne papučicu", prenosi Srna.