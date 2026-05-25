Logo
Large banner

Udari spremni: Rusi obavijestili Amerikance da "pokreću sistematske napade na Kijev"

Autor:

ATV
25.05.2026 20:18

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je obavijestio američku stranu da ruske Oružane snage počinju sistematske napade na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinska vojska.

„Po nalogu predsjednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavijestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosljedne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na relevantne centre za donošenje odluka“, navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice.

Šefovi diplomatije takođe su razmijenili procene diplomatskih inicijativa za rješavanje krize u Ormuskom moreuzu i situacije oko Kube.

Pored toga, ruski ministar je podsetio američkog državnog sekretara na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u vezi sa ukrajinskim sukobom, saopštila je ruska diplomatska misija.

„Ministar je podsetio na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u avgustu 2025. godine, na prijedlog SAD, u vezi sa ukrajinskim sukobom i izrazio žaljenje što drski napori evropskih elita i kijevskog režima potkopavaju ove sporazume, koji su otvorili put održivom, dugoročnom rešenju zasnovanom na ravnoteži interesa“, navedeno je na veb-sajtu ministarstva.

Podsjećamo, Rusija je u ponedjeljak upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da napuste glavni grad Ukrajine „što je prije moguće“, kao i da izbjegavaju vojne i administrativne infrastrukturne objekte.

„Sistematski napadi“

U saopštenju na Telegramu, Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će Rusija izvesti „sistematske napade“ na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu nakon onoga što je opisalo kao „krvavi napad“ na akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj regiji pod kontrolom Rusije, u kojem je ubijen 21 student.

Sve je ovo dostiglo tačku pucanja - saopštilo je ministarstvo.

Prema saopštenju, napadi bi bili usmjereni na mjesta gdje se dronovi dizajniraju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu u Ukrajini „uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdijevanje komponentama, pružanje obavještajnih podataka i ciljanje“.

Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mjesta - dodaje se.

Ranije u nedjelju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri osobe ubijene, a oko 100 povrijeđeno u ruskim noćnim udarima, za koje Moskva tvrdi da su bili odgovor na ukrajinski napad na zgradu fakulteta.

Napad u LNR

Napad se dogodio nakon što je Moskva u petak saopštila da je Ukrajina napala zgradu fakulteta i studentski dom u gradu Starobiljsku u dijelu Luganske narodne republike.

Regionalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u napadu porastao na 21 nakon što su u nedjelju završene operacije potrage i spasavanja.

Nezavisna provjera tvrdnji ostaje teška zbog sukoba koji traje od 2022. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Sergej Lavrov

Marko Rubio

Kijev

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

brašno pšenica hrana

Svijet

Kina se sprema za nestašicu hrane: Povukli potez koji će uzdrmati svijet

46 min

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Svijet

Putin potpisao: Dozvoljena upotreba vojske za zaštitu Rusa uhapšenih u inostranstvu

2 h

0
Русија упозорила становнике Кијева и представнике страних мисија: Напустите град што прије

Svijet

Rusija upozorila stanovnike Kijeva i predstavnike stranih misija: Napustite grad što prije

2 h

0
Ванеса Трамп

Svijet

Vanesa Tramp prvi put u javnosti poslije strašnih vijesti o raku: Svi su primjetili jednu stvar na njoj

2 h

0

  • Najnovije

20

46

Cvijanović: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH

20

43

Teheran povlači potez koji mijenja sve: U "igru" ulazi Kina?

20

43

Igokea u finalu Prvenstva BiH

20

40

Dragan Marinković Maca prokomentarisao Melinu Džinović: Što se nije udala za vodoinstalatera

20

27

Francuz ostao u šoku poslije meča protiv Novaka: Serviram 240 kilometara na čas – a on vrati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner