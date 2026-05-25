Udari spremni: Rusi obavijestili Amerikance da "pokreću sistematske napade na Kijev"

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je obavijestio američku stranu da ruske Oružane snage počinju sistematske napade na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinska vojska.

„Po nalogu predsjednika Vladimira Putina, šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, zvanično je obavijestio američku stranu da, kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosljedne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na relevantne centre za donošenje odluka“, navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lavrov je skrenuo pažnju na saopštenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova kojim se preporučuje evakuacija diplomatskog osoblja i drugih građana iz ukrajinske prestonice.

Šefovi diplomatije takođe su razmijenili procene diplomatskih inicijativa za rješavanje krize u Ormuskom moreuzu i situacije oko Kube.

Pored toga, ruski ministar je podsetio američkog državnog sekretara na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u vezi sa ukrajinskim sukobom, saopštila je ruska diplomatska misija.

„Ministar je podsetio na sporazume na visokom nivou postignute u Enkoridžu u avgustu 2025. godine, na prijedlog SAD, u vezi sa ukrajinskim sukobom i izrazio žaljenje što drski napori evropskih elita i kijevskog režima potkopavaju ove sporazume, koji su otvorili put održivom, dugoročnom rešenju zasnovanom na ravnoteži interesa“, navedeno je na veb-sajtu ministarstva.

Podsjećamo, Rusija je u ponedjeljak upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da napuste glavni grad Ukrajine „što je prije moguće“, kao i da izbjegavaju vojne i administrativne infrastrukturne objekte.

„Sistematski napadi“

U saopštenju na Telegramu, Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da će Rusija izvesti „sistematske napade“ na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu nakon onoga što je opisalo kao „krvavi napad“ na akademsku zgradu i studentski dom u Luganskoj regiji pod kontrolom Rusije, u kojem je ubijen 21 student.

Sve je ovo dostiglo tačku pucanja - saopštilo je ministarstvo.

Prema saopštenju, napadi bi bili usmjereni na mjesta gdje se dronovi dizajniraju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu u Ukrajini „uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdijevanje komponentama, pružanje obavještajnih podataka i ciljanje“.

Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mjesta - dodaje se.

Ranije u nedjelju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri osobe ubijene, a oko 100 povrijeđeno u ruskim noćnim udarima, za koje Moskva tvrdi da su bili odgovor na ukrajinski napad na zgradu fakulteta.

Napad u LNR

Napad se dogodio nakon što je Moskva u petak saopštila da je Ukrajina napala zgradu fakulteta i studentski dom u gradu Starobiljsku u dijelu Luganske narodne republike.

Regionalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u napadu porastao na 21 nakon što su u nedjelju završene operacije potrage i spasavanja.

Nezavisna provjera tvrdnji ostaje teška zbog sukoba koji traje od 2022. godine.