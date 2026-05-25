Kina se sprema za nestašicu hrane: Povukli potez koji će uzdrmati svijet

Zbog rata na Bliskom istoku i rastuće nestabilnosti globalnih trgovinskih ruta, mnoge države pokušavaju da obezbijede dugoročnu sigurnost snabdijevanja hranom.

U tom kontekstu, Kina i Kazahstan dogovorili su uspostavljanje zajedničke platforme za trgovinu žitaricama, koja će funkcionisati na osnovu kineske Nacionalne internet platforme za trgovinu žitaricama.

Riječ je o projektu koji je dio kineske inicijative Pojas i put, a koji bi mogao značajno da promijeni tokove globalne trgovine hranom, piše CPG, prenosi Telegraf.

Poljoprivredna razmjena između dvije zemlje tokom 2025. godine porasla je za 36,8 odsto i dostigla vrijednost od 1,97 milijardi dolara, dok je u prva tri mjeseca 2026. kazahstanski izvoz u Kinu skočio za čak 82,4 odsto, na oko 550 miliona dolara.

Zamjenik kazahstanskog ministra poljoprivrede Ermek Kenžehanuli i direktor kineske Državne uprave za hranu i strateške rezerve Liu Huanšin saopštili su da će nova platforma omogućiti kompanijama iz obe države trgovinu sojom, uljaricama i proizvodima iz sektora ulja i masti putem direktnih ugovora i konkurentskih pregovora.

„Kazahstan je važan partner Kini u obezbjeđivanju prehrambene sigurnosti i razvoju održivih lanaca snabdijevanja poljoprivrednim proizvodima“, izjavio je Liu Huanšin.

Nova digitalna platforma praktično će povezati kineske i kazahstanske proizvođače bez velikog broja posrednika, čime će se smanjiti troškovi i ubrzati trgovina.

Kina pravi alternativni prehrambeni koridor

Dvije zemlje razgovarale su i o izgradnji logističkih centara i takozvanih „suvih luka“ na granici, kao i o razmjeni tehnologija za skladištenje i preradu hrane.

Za Kazahstan, koji nema izlaz na more, takva infrastruktura je od ključnog značaja jer se izvoz prema Kini gotovo u potpunosti oslanja na kopnene koridore.

Kina ovim projektom pokušava da smanji zavisnost od pomorskih ruta koje postaju sve rizičnije zbog ratova i geopolitičkih sukoba.

Posljednjih godina Peking je dodatno ubrzao strategiju diverzifikacije snabdijevanja hranom zbog trgovinskih sukoba sa SAD, napetosti sa Australijom i mogućih poremećaja na ključnim pomorskim pravcima kroz Malajski moreuz.

Kazahstan Kini nudi nekoliko velikih prednosti: dvije države dijele više od 1.700 kilometara granice, Kazahstan raspolaže ogromnim poljoprivrednim površinama i viškovima žitarica i uljarica, dok kopneni transport omogućava stabilnije i jeftinije snabdijevanje.

Hrana postaje pitanje nacionalne bezbjednosti

Analitičari upozoravaju da ovakav razvoj događaja pokazuje kako hrana sve više postaje geopolitičko i bezbjednosno pitanje.

U slučaju ozbiljne globalne prehrambene krize ili blokade morskih puteva, Kina bi zahvaljujući kopnenim koridorima preko Centralne Azije mogla da zadrži pristup ključnim zalihama hrane za svojih 1,4 milijarde stanovnika.

Istovremeno, dugoročni ugovori između Pekinga i Astane mogli bi da promijene i globalno tržište hrane.

Sve veći dio kazahstanske proizvodnje žitarica i uljarica biće usmjeren direktno prema Kini, umjesto prema otvorenom svjetskom tržištu, što bi moglo dodatno da pojača konkurenciju velikim izvoznicima poput Brazila, Sjedinjenih Američkih Država i Argentine.

Nova kinesko-kazahstanska platforma zato nije samo trgovinski sporazum — već dio mnogo šire strategije stvaranja paralelnog sistema globalnog snabdijevanja hranom u svijetu sve većih kriza i neizvjesnosti.