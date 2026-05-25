Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se odobrava angažovanje Oružanih snaga za zaštitu ruskih građana uhapšenih na osnovu odluka stranih sudova bez učešća Rusije, ili sudova čija nadležnost nije zasnovana na međunarodnom ugovoru čija je Ruska Federacija potpisnica ili rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN.

Prema zakonu, ruske Oružane snage, odlukom predsjednika, mogu biti angažovane, u granicama svojih ovlašćenja, za zaštitu ruskih građana uhapšenih, pritvorenih ili gonjenih na osnovu odluka stranih sudova kojima su druge države dodijelile krivičnu nadležnost bez učešća Rusije.

Razjašnjava se da se ovo odnosi i na odluke međunarodnih sudskih tijela čija nadležnost nije zasnovana na međunarodnom ugovoru čija je Ruska Federacija potpisnica ili rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN usvojenoj u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN.

Štaviše, prema odluci šefa države, ruski vladini organi biće obavezni da preduzmu neophodne mjere za zaštitu ruskih građana u granicama svojih ovlašćenja.

Predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin je ranije napomenuo da je zapadno „pravosuđe“ postala represivna mašina za suzbijanje onih koji se ne slažu sa „odlukama koje nameću evropski zvaničnici“. Izjavio je da je, u ovim okolnostima, neophodno učiniti sve što je moguće da se zaštite ruski građani u inostranstvu.

Zakon bi trebalo da stupi na snagu 10 dana nakon zvaničnog objavljivanja.

Odgovarajući dokument je objavljen na zvaničnoj veb stranici za objavljivanje pravnih akata.