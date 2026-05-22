Putin izdao hitnu naredbu nakon napada na koledž

Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je Ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR) u kojem je poginulo šest osoba, a više desetina povrijeđeno.

Ovaj napad, kako je istakao, predstavlja ispoljavanje neonacizma i potvrđuje teroristički karakter kijevskog režima, te poručio da se Rusija ne može ograničiti samo na izjave.

Ruski predsjednik je napad nazvao terorističkim udarom i naveo da je izveden noću, dok su studenti spavali.

Prema izvještajima koje je Putin dobio od rukovodstva LNR, Ministarstva odbrane i Federalne službe bezbjednosti, 15 osoba vodi se kao nestalo.

Putin je naglasio da napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku nije bio slučajan, jer je izveden u tri talasa sa 16 bespilotnih letjelica, koje su gađale isto mjesto.

Ukazao je da u blizini studentskog doma nije bilo vojnih, objekata specijalnih službi, niti srodnih struktura.

Putin je odbacio tvrdnje da je pogodak mogao biti posljedica dejstva ruske protivvazdušne odbrane ili sistema za radio-elektronsku borbu, te naveo da je riječ o direktnom udaru ukrajinskih bespilotnih letjelica na civilni objekat.

Ocijenio je da su Kijevu takvi napadi potrebni kako bi skrenuo pažnju sa situacije na frontu i kasnije prebacio odgovornost za posljedice na Rusiju.

On je pozvao ukrajinske vojnike da ne izvršavaju zločinačka naređenja kijevskog režima jer, u suprotnom, i sami postaju saučesnici u tim zločinima.

Putin je naveo da dezerterstvo u ukrajinskoj vojsci dobija katastrofalne razmjere i da postaje masovna pojava, prenosi "Sputnjik".

"Ovaj napad još jednom pokazuje sa kim Rusija ima posla i protiv čega se bori", rekao je Putin i dodao da će ruske vlasti učiniti sve kako bi pomogle povrijeđenima i porodicama poginulih.