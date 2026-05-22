Četiri osobe su poginule u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koledž u Starobilsku, u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), saopštila je danas komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.

U vrijeme napada, tamo se nalazilo 86 tinejdžera uzrasta od 14 do 18 godina. Prema preliminarnim podacima, četiri osobe su poginule, napisala je Lantratova na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo zdravlja LNR je izvijestilo da je 40 ljudi povrijeđeno, od kojih su tri osobe hospitalizovane u teškom stanju.

🇺🇦🇷🇺 The Ukrainian military have deliberately targeted a college dormitory in Starobelsk, Russia's Lugansk region.



At the time of the attack, 86 children aged 14 to 18 were in the building. 35 were injured, with more than a dozen still trapped under the rubble.

"Kao rezultat napada, petospratna zgrada se srušila do drugog sprata", navodi se u saopštenju ruskog Istražnog komiteta.

Moguće je da je još nekoliko djece zatrpano ispod ruševina. Kako se navodi, spasioci rade na licu mjesta, ali su bili primorani da obustave svoje napore zbog prijetnje od drugog napada.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je opisao napad kao “gnusan zločin”.

Ukrajinci nekoliko puta pogodili koledž

Ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik ocijenio je da je napad bio ciljan i da u blizini nije bilo vojnih objekata.

Prema njegovim riječima, ukrajinske oružane snage su nekoliko puta pogodile koledž teškim bespilotnim letjelicama sa fiksnim krilima.

❗️Consequences of night explosions in occupied Starobilsk, Luhansk region. According to local authorities, the strikes were likely carried out on 🇷🇺Russian military targets.

Mirošnik je dodao da će Rusija pružiti informacije o ovom ratnom zločinu međunarodnim organizacijama i da će kazna za to biti neizbježna.

Lugansk se nalazi na istoku Ukrajine, ali je skoro u potpunosti okupiran od strane Rusije, koja polaže pravo na taj region.