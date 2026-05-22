Logo
Large banner

Zastrašujuću snimci ukrajinskog napada na koledž - ubijeni tinejdžeri

Autor:

ATV
22.05.2026 15:15

Komentari:

0
Напад на колеџ у Русији
Foto: Screenshot / X

Četiri osobe su poginule u napadu ukrajinskih oružanih snaga na koledž u Starobilsku, u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), saopštila je danas komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.

U vrijeme napada, tamo se nalazilo 86 tinejdžera uzrasta od 14 do 18 godina. Prema preliminarnim podacima, četiri osobe su poginule, napisala je Lantratova na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo zdravlja LNR je izvijestilo da je 40 ljudi povrijeđeno, od kojih su tri osobe hospitalizovane u teškom stanju.

"Kao rezultat napada, petospratna zgrada se srušila do drugog sprata", navodi se u saopštenju ruskog Istražnog komiteta.

Moguće je da je još nekoliko djece zatrpano ispod ruševina. Kako se navodi, spasioci rade na licu mjesta, ali su bili primorani da obustave svoje napore zbog prijetnje od drugog napada.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je opisao napad kao “gnusan zločin”.

Ukrajinci nekoliko puta pogodili koledž

Ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik ocijenio je da je napad bio ciljan i da u blizini nije bilo vojnih objekata.

Prema njegovim riječima, ukrajinske oružane snage su nekoliko puta pogodile koledž teškim bespilotnim letjelicama sa fiksnim krilima.

Mirošnik je dodao da će Rusija pružiti informacije o ovom ratnom zločinu međunarodnim organizacijama i da će kazna za to biti neizbježna.

Lugansk se nalazi na istoku Ukrajine, ali je skoro u potpunosti okupiran od strane Rusije, koja polaže pravo na taj region.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Novac Evri Valuta

Svijet

Novi udar na radnike u Njemačkoj

2 h

0
Сједница Савјета безбједности.

Svijet

Napad na školu: Rusija traži vanrednu sjednicu UN-a

3 h

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Svijet

Putin spreman da okonča rat – poznato i do kada

4 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Evropa razmatra fizički napad na Rusiju

6 h

0

  • Najnovije

17

53

Otkriveno šta se dešava u domu Slobe Vasića: Pjevač donio bitnu odluku

17

46

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

17

40

Poznato kada bi mogla da bude spremna vakcina protiv ebole

17

39

Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

17

32

Bivša misica pronađena mrtva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner