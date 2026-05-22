Sloba Vasić napustio psihijatriju: Supruga se ne odvaja od njega

22.05.2026 15:43

Слоба Васић са супругом Јеленом напустио психијатријску клинику ''Лаза Лазаревић''
Foto: Telegraf video/Screenshot

Pjevač Sloba Vasić izašao je danas, 22. maja iz paihijatrijske ustanove Laza Lazarević, gdje je bio smješten od prošle subote.

Po njega je došla supruga Jelena, a Sloba je kliniku napustio u trenerci i sa naočarama za sunce koje nije skidao.

- Dobro sam, untra ili napolju ja sam čovek - prva je izjava Slobe Vasića.

Na pitanje kako se osjeća, uključila se i njegova supruga Jelena.

- Molim vas za malo razumijevanja, kroz par dana će Sloba dati izjavu. Šest dana je bio izolovan.

Nakon njene izjave, Sloba je u pratnji supruge napustio kliniku, a Jelena ga je sve vrijeme tokom boravka na psihijatriji obilazila.

Jelena je stigla u širokom kompletu, vidno napeta, i gotovo da telefon nije ispuštala. S njom u pratnji je bio i jedan nepoznati muškarac koji je nosio jednu kesu u rukama.

Oni su sve vrijeme razgovarali sa članom obezbjeđenja koji ih je navodio gdje treba da idu.

