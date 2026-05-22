Sloba Vasić napustio psihijatriju: Supruga se ne odvaja od njega

Autor:ATV
Pjevač Sloba Vasić izašao je danas, 22. maja iz paihijatrijske ustanove Laza Lazarević, gdje je bio smješten od prošle subote.
Po njega je došla supruga Jelena, a Sloba je kliniku napustio u trenerci i sa naočarama za sunce koje nije skidao.
- Dobro sam, untra ili napolju ja sam čovek - prva je izjava Slobe Vasića.
Na pitanje kako se osjeća, uključila se i njegova supruga Jelena.
- Molim vas za malo razumijevanja, kroz par dana će Sloba dati izjavu. Šest dana je bio izolovan.
Nakon njene izjave, Sloba je u pratnji supruge napustio kliniku, a Jelena ga je sve vrijeme tokom boravka na psihijatriji obilazila.
Jelena je stigla u širokom kompletu, vidno napeta, i gotovo da telefon nije ispuštala. S njom u pratnji je bio i jedan nepoznati muškarac koji je nosio jednu kesu u rukama.
Oni su sve vrijeme razgovarali sa članom obezbjeđenja koji ih je navodio gdje treba da idu.
