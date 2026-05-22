Sloba Vasić napustio psihijatriju: Supruga se ne odvaja od njega

Pjevač Sloba Vasić izašao je danas, 22. maja iz paihijatrijske ustanove Laza Lazarević, gdje je bio smješten od prošle subote.

Po njega je došla supruga Jelena, a Sloba je kliniku napustio u trenerci i sa naočarama za sunce koje nije skidao.

BiH SNSD predao prijavu CIK-u

- Dobro sam, untra ili napolju ja sam čovek - prva je izjava Slobe Vasića.

Na pitanje kako se osjeća, uključila se i njegova supruga Jelena.

- Molim vas za malo razumijevanja, kroz par dana će Sloba dati izjavu. Šest dana je bio izolovan.

Nakon njene izjave, Sloba je u pratnji supruge napustio kliniku, a Jelena ga je sve vrijeme tokom boravka na psihijatriji obilazila.

Srbija Supruga Aleksandra Nešovića Baje objavila dirljivu poruku

Nije bila sama

Jelena je stigla u širokom kompletu, vidno napeta, i gotovo da telefon nije ispuštala. S njom u pratnji je bio i jedan nepoznati muškarac koji je nosio jednu kesu u rukama.

Oni su sve vrijeme razgovarali sa članom obezbjeđenja koji ih je navodio gdje treba da idu.

(Telegraf.rs)