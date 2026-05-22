Majka i kćerka došle na odmor u Budvu: Automobil ih pokosio na trotoaru samo 3 sata kasnije

Majka i kćerka iz Engleske zadobile su teške povrede nakon što ih je automobil udario tokom odmora u Crnoj Gori, samo tri sata nakon dolaska u Budvu.
Helen Barat (53) i njena ćerka Nel Barat (19) hitno su prebačene u bolnicu nakon nesreće koja se dogodila dok su se vraćale iz prodavnice, prenose britanski mediji.
Porodica tvrdi da je automobil iznenada naletio na njih i pokosio ih na trotoaru, nakon čega su obje ostale bez svijesti.
Njihova starija kćerka Ela rekla je da se tragedija dogodila svega nekoliko sati nakon što su stigle u Crnu Goru kako bi je posjetile.
„Moja majka i sestra imaju ozbiljne, trajne povrede i gledam kako pate dok se istovremeno borimo za osnovnu njegu“, rekla je Ela za „Worcester News“.
Prema navodima porodice, Nel je zadobila prelom ključne kosti, povrede pršljenova i veliku otvorenu ranu na leđima, dok Helen ima prelom karlice, povrede glave koje su morale da budu ušivene i povrijeđenu usnu koja pokazuje znakove infekcije.
Ela tvrdi da je automobil prešao preko ivičnjaka kao da pokušava da se parkira, ali nije stao na vrijeme.
Vozač je ostao na mjestu nesreće, a policija je uzela izjave svjedoka.
Porodica je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila novac za liječenje i povratak u Veliku Britaniju, nakon što su otkrili da im je putno osiguranje isteklo i da ne pokriva medicinski transport.
„Ne znamo ni da li je mama uradila CT zbog mogućih povreda mozga. Situacija je užasna i osjećamo se potpuno bespomoćno“, rekla je Ela.
Britansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da pruža podršku porodici i da je u kontaktu sa lokalnim vlastima u Crnoj Gori, prenosi People.
