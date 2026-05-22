Logo
Large banner

Majka i kćerka došle na odmor u Budvu: Automobil ih pokosio na trotoaru samo 3 sata kasnije

Autor:

ATV
22.05.2026 16:13

Komentari:

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.
Foto: Pixabay

Majka i kćerka iz Engleske zadobile su teške povrede nakon što ih je automobil udario tokom odmora u Crnoj Gori, samo tri sata nakon dolaska u Budvu.

Helen Barat (53) i njena ćerka Nel Barat (19) hitno su prebačene u bolnicu nakon nesreće koja se dogodila dok su se vraćale iz prodavnice, prenose britanski mediji.

вожња у контрасмјеру Шабац

Auto-moto

Mogu li ubice guma stati u kraj vozačima samoubicama

Porodica tvrdi da je automobil iznenada naletio na njih i pokosio ih na trotoaru, nakon čega su obje ostale bez svijesti.

Samo što su stigle

Njihova starija kćerka Ela rekla je da se tragedija dogodila svega nekoliko sati nakon što su stigle u Crnu Goru kako bi je posjetile.

„Moja majka i sestra imaju ozbiljne, trajne povrede i gledam kako pate dok se istovremeno borimo za osnovnu njegu“, rekla je Ela za „Worcester News“.

Prema navodima porodice, Nel je zadobila prelom ključne kosti, povrede pršljenova i veliku otvorenu ranu na leđima, dok Helen ima prelom karlice, povrede glave koje su morale da budu ušivene i povrijeđenu usnu koja pokazuje znakove infekcije.

Ротација-илустрација

Hronika

Teška nesreća u BiH: Tri osobe završile u bolnici nakon sudara

Ela tvrdi da je automobil prešao preko ivičnjaka kao da pokušava da se parkira, ali nije stao na vrijeme.

Vozač je ostao na mjestu nesreće, a policija je uzela izjave svjedoka.

Kampanja za liječenje

Porodica je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi prikupila novac za liječenje i povratak u Veliku Britaniju, nakon što su otkrili da im je putno osiguranje isteklo i da ne pokriva medicinski transport.

„Ne znamo ni da li je mama uradila CT zbog mogućih povreda mozga. Situacija je užasna i osjećamo se potpuno bespomoćno“, rekla je Ela.

Евро

Region

Muškarac u Hrvatskoj ostao bez 16.000 evra zbog lažnog SMS-a

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da pruža podršku porodici i da je u kontaktu sa lokalnim vlastima u Crnoj Gori, prenosi People.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Budva

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni turisti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац у Хрватској остао без 16.000 евра због лажног СМС-а

Region

Muškarac u Hrvatskoj ostao bez 16.000 evra zbog lažnog SMS-a

2 h

0
Слоба Васић са супругом Јеленом напустио психијатријску клинику ''Лаза Лазаревић''

Scena

Sloba Vasić napustio psihijatriju: Supruga se ne odvaja od njega

2 h

0
Главни одбор СНСД-а

BiH

SNSD predao prijavu CIK-u

2 h

4
Александар Нешовић Баја и супруга Јелена Марковић

Srbija

Supruga Aleksandra Nešovića Baje objavila dirljivu poruku

2 h

1

Više iz rubrike

Мушкарац у Хрватској остао без 16.000 евра због лажног СМС-а

Region

Muškarac u Hrvatskoj ostao bez 16.000 evra zbog lažnog SMS-a

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Region

Poginuo čuveni makedonski pjevač: U teškoj nesreći nastradao i njegov sin

5 h

0
Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Region

Užas na auto-putu: Vozači prelazili preko žene, mislili da je torba

19 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pokazala srednji prst mužu i svekru pa papreno kažnjena

20 h

0

  • Najnovije

17

53

Otkriveno šta se dešava u domu Slobe Vasića: Pjevač donio bitnu odluku

17

46

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

17

40

Poznato kada bi mogla da bude spremna vakcina protiv ebole

17

39

Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

17

32

Bivša misica pronađena mrtva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner