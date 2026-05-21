Užas na auto-putu: Vozači prelazili preko žene, mislili da je torba

Splitska policija, u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom, istražuje smrt 29-godišnje žene koja je preminula u srijedu uveče na autoputu A1 kod odmorišta Sitno.

Glavno pitanje je kako se žena, rodom iz Županje sa skorašnjom adresom na području Šibenika, našla na auto-putu kao pješak, prenosi "Blic".

Više vozila prešlo preko tijela

Tragediji, kako se ispostavilo, prethodilo je nekoliko poziva policiji.

U kratkom vremenskom razmaku, dva vozača su prijavila da žena hoda lijevom trakom auto-puta. Ubrzo je stigla i treća prijava – da je pješaka udario automobil.

Nakon što je prvo vozilo sa hrvatskim registracijama udarilo u nju, u tijelo su udarila još dva automobila. Jedan je vozio američki državljanin, a drugi državljanin Srbije. Obojica su navodno policiji rekli da misle da prelaze preko neke torbe na putu.

Istražioci užasnuti scenom

Scena na mjestu nesreće bila je užasna, šokirajući čak i iskusne policajce, dežurnog zamjenika okružnog tužioca i saobraćajnog vještaka koji je obavio uviđaj.

Policija intenzivno pregleda snimke sa nadzornih kamera sa obližnjih benzinskih pumpi kako bi utvrdila da li je žena sama ušla na autoput ili ju je neko vozio.

Saopštenje policije

Splitska policija je takođe zvaničnim saopštenjem izvijestila o događaju:

"Sinoć, 20. maja, oko 23:40, na kilometru 341 na auto-putu A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je vozač putničkog vozila udario pješaka koji se nalazio na kolovozu. Pješak je smrtno povrijeđen. Na mjestu događaja, policijski službenici su obavili uviđaj, kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog tužioca u prisustvu sudskog vještaka. Auto-put A1, od raskrsnice Prgomet do raskrsnice Danilo, u pravcu Zagreba, u ovom trenutku je i dalje zatvoren za saobraćaj", stoji u tekstu.