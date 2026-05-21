Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

ATV
21.05.2026 18:59

Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Na Jadranskom putu u blizini mjesta Kamenovo došlo je do teške nesreće u kojoj je nastradao vozač motora (27) iz Srbije, a povrijeđen je ruski državljanin (28).

Nesreća se dogodila, kada je iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara motora koji je vozio državljanin Srbije, i vozila kojim je upravljao ruski državljanin. Motociklista je poginuo na licu mjesta, a vozač automobila je uhapšen, saopštili su nadležni.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje se dovele do ove teške nezgode, prenosi Blic.

Policija i osnovni državni tužilac iz Kotora obavili su uviđaj.

