Muškarac iz Srbije poginuo u Crnoj Gori: Uhapšena jedna osoba

Na Jadranskom putu u blizini mjesta Kamenovo došlo je do teške nesreće u kojoj je nastradao vozač motora (27) iz Srbije, a povrijeđen je ruski državljanin (28).
Nesreća se dogodila, kada je iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara motora koji je vozio državljanin Srbije, i vozila kojim je upravljao ruski državljanin. Motociklista je poginuo na licu mjesta, a vozač automobila je uhapšen, saopštili su nadležni.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje se dovele do ove teške nezgode, prenosi Blic.
Policija i osnovni državni tužilac iz Kotora obavili su uviđaj.
