"Dobrila Kukolj ostavila neizbrisiv trag u kulturi sjećanja Srpske"

Dobrila Kukolj cijeli život nosila je teško breme sjećanja na djetinjstvo prekinuto ratom i strahotama Jasenovca. Rane koje je ponijela iz tog perioda nikada nisu zacijelile, ali je do posljednjih dana imala snagu da o njima govori – zbog onih koji nisu preživjeli.

"Svojim životom i svojom porukom koja je proizašla iz tog bola da se nikad nikome i nigdje to ne ponovi dala nam je jasan putokaz i nadu na koji način možemo prići spasenju svojih duša", rekao je Goran Šljivar, predsjednik Skupštine Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Grada Banjaluka.

Rođena 1931. godine u selu Međeđa kod Kozarske Dubice, u logor Jasenovac odvedena je sa samo jedanaest godina. Tri mjeseca provedena iza logorske žice ostavila su ožiljke koje je nosila cijeli život. Upravo ta sjećanja obilježila su njen životni put.

"Pamtićemo Dobrilu kao jednog od posljednjih svjedoka ljudskog bezumlja, kao simbol ljudske izdržljivosti i snage. Pamtićemo njenu ljubav i dobrotu, njenu vjeru i nadu, dostojanstvo", rekla je Tanja Tuleković, direktor JU "Spomen-područje Donja Gradina".

Kao dugogodišnja predsjednica banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata, Dobrila Kukolj postala je jedan od najprepoznatljivijih glasova kulture sjećanja u Republici Srpskoj. Umjesto tišine, izabrala je da svjedoči – u školama, na tribinama, komemoracijama i javnim skupovima, sa željom i upozorenjem da se nikada nikome ne ponovi zlo rata.

"Svu patnju i golgotu i lično stradanje, kao i naše kolektivno – nosila je sa ponosom, sa osmijehom, uvijek razdragana, prava gospođa", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Posebno je bila vezana za Donju Gradinu i Manastir Jasenovac, mjesta na koja se iznova vraćala noseći teret prošlosti, ali i potrebu da mlađim generacijama prenese istinu.

"Uprkos stradanju i bolu smogla je hrabrosti i snage da govori, svjedoči i opominje. Imala sam čast da je poznajem – u njenom glasu nije bilo mržnje, već tiha, dostojanstvena upornost da se istina sačuva od zaborava", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Dobrila Kukolj ostaće upamćena kao žena koja je preživjela zlo, ali nije dozvolila da zlo pobijedi čovječnost i sjećanje. Njeno ime hrabrost i dostojanstvo živjeće kroz sve nas koji ćemo je se sa poštovanjem sjećati. Neka joj je vječna slava", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Dobrila je napisala i knjigu pod nazivom „Tuga koja traje cijeli život“, koja vjerodostojno svjedoči o srpskom stradanju u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Riječi, ispovijesti i sjećanja ostaju kao trajno svjedočanstvo o vremenu u kojem su djeca odrastala iza logorskih žica, a bol i gubitak postajali dio života. Da je ljudskost jača od ratnih zlodjela, a istina od svega što rat pokuša da izbriše – naučila nas je Dobrila Kukolj.