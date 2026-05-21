Viza "D" važan korak za prevoznike, olakšanje i za privredu

Izmjene zakona donose olakšanje samo u Hrvatskoj i ne znače automatski ukidanje pravila 90/180 na nivou cijelog Šengen prostora. Prevoznici smatraju da je ovo jedno od ključnih rješenja njihovih problem i mogućnost obavljanja posla bez ograničenja.

"Oni će faktički dobijati na godinu dana, da će moći nesmetano da rade. Kada istekne godinu dana obnavljaće se ta viza na neki način. Tako da najbolje bi bilo da su vozači izuzeti kao kabinsko osoblje, ali eto nije moglo tako. Oni su predložili ovaj način i opet smatram da je to jedan od dobrih momenata koje smo dobili. Znači nije bilo uzaludno ono što smo radili, da ne kažem te proteste koje smo izazvali", rekao je Igor Beban, prevoznik.

Samo da zakon zaživi, kažu prevoznici. Nadaju se da će uskoro stići i uputstva za dobijanje viza. Iz Konzorcijuma Logistika poruka da usvojene izmjene predstavljaju prvi ozbiljan institucionalni pokušaj države članice Evropske unije da djelimično prilagodi migracioni i boravišni režim specifičnostima sektora transporta i logistike, koji je posljednjih godina pod snažnim pritiskom zbog primjene pravila 90/180 i sistema Entry/Exit.

"To omogućava da 11 procenata profesionalnih vozača u BiH na kratkim lancima snabdijevanja, a to znači tačka je nama Luka Ploče, Luka Rijeka, kao i privrede koje su tu kompatibilne između BiH i Hrvatske. Zahvaljujući izmjenama tog zakona mi ćemo na kratkim lancima, na relaciji BiH Hrvatska i obrnuto imati dugoročni boravak, a to je ta takozvana viza D. E to smo riješili oko 11 procenata", rekao je Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH.

Ovo je važan korak, poručuju prevoznici koji od institucija BiH očekuju da sa Evropskom komisijom riješe ovaj problem i sa drugim članicama Evropske unije. Hrvatska je, kaže Peulić, prva i jedina donošenjem ovog zakona napravila iskorak u rješavanju problema boravka u EU 90 dana u okviru 180 dana. Usvajanje zakona u Hrvatskoj sa oduševljenjem su prihvatili i privrednici u Srpskoj. Kažu da je to slamka spasa za prevoznike.

Svijet Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

"To je nešto što treba pozdraviti, jer će našim prevoznicima omogućiti da kroz specijalne ugovore sa Hrvatskim kompanijama mogu da riješe pitanje boravka putem viza i duže od 90 dana. Znači, to je nešto što bi trebalo da slijede i druge zemlje EU sa kojima imamo dobru saradnju i na taj način da našim prevoznicima olakšaju boravak na prostoru EU", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Vijest iz Hrvatske Edin Forto ocjenjuje kao veoma važnu za hiljade profesionalnih vozača iz BiH.

"Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima. Jer našim vozačima i vozačima iz cijele regije je potreban poseban status kako bi premostili nedostatak dana za boravak u Šengenu , jednostavno zato što su na radnom mjestu, ne zato što su neki migranti", rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

U narednom periodu očekuju se dodatna pojašnjenja procedura za dobijanje viza D za profesionalne vozače iz BiH. A ostaje da se riješi njihov tretman unutar Šengenskog prostora. Prvi korak je napravljen, ali još mnoga pitanja stoje na čekanju.