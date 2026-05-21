Brat nestalog Banjalučanina iznio sumnje: Molim se Bogu

Od nestalog Banjalučanina Darija Korićanca i dalje nema ni traga ni glasa, a njegova porodica sve manje vjeruje da se on nalazi na području Vlašića i Vitovlja, uprkos višednevnoj opsežnoj potrazi policije, Gorske službe spasavanja, Civilne zaštite i drugih službi.

Dok nadležne ekipe danima pretražuju nepristupačan teren, porodica pokušava da provjeri i druge tragove, uvjerena da odgovori možda nisu na planini.

"Prije mislim da je otmica nego suicid“, kaže za "BL portal" njegov brat Luka Korićanac, inače vlasnik poznate banjalučke firme "Korićanac ZRUG“.

Porodica mijenja pravac potrage

Nakon više dana intenzivne pretrage šumskih predjela Vlašića bez ikakvog rezultata, porodica je odlučila da pažnju usmjeri i na druge informacije do kojih dolazi posljednjih dana.

Navodno bi danas trebalo da bude obavljeno vještačenje vozila pronađenog u Vitovlju, dok će članovi porodice dati izjave policiji.

Luka Korićanac kaže da upravo zbog toga naredna dva dana neće biti organizovane klasične pretrage terena.

"Pokušavamo riješiti nešto drugo jer smatramo da nije tu, pošto su juče bili i psi tragači“, rekao je on.

Ipak, porodica ne želi ništa prepustiti slučaju. Za subotu je planirana velika akcija pretrage na Vlašiću u kojoj bi učestvovao veći broj spasilaca i volontera.

"Plan je da bude velika akcija gdje će vodiči biti ljudi iz GSS-a, jer sumnjamo da postoji mogućnost da neko u međuvremenu donese njegovo tijelo i baci ga na tom području“, kaže Luka.

Vozilo pronađeno kod crkve u Vitovlju

Četrdesetdevetogodišnji banjalučki preduzetnik Darijo Korićanac posljednji put je viđen u noći između ponedjeljka i utorka na području Kneževa.

Njegovo vozilo kasnije je pronađeno napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje, na području travničke opštine, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga na Vlašiću.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite SBK/KSB potvrđeno je za "BL portal" da su njihove ekipe juče završile detaljnu pretragu dijela terena koji im je dodijeljen.

"Teren je pretražen tri puta, riječ je o šumskom području i za sada ništa nije pronađeno“, naveli su iz Civilne zaštite.

Iz Policijske stanice Travnik potvrđeno je da se aktivnosti na slučaju nastavljaju i danas, dok su iz MUP-a Republike Srpske naveli da se slučaj vodi kao potraga za nestalim licem.

"Preduzimaju se sve mjere i radnje u cilju njegovog pronalaska“, rekli su iz MUP-a Republike Srpske.

U dosadašnjoj potrazi učestvuju pripadnici policije, Gorske službe spasavanja, Civilne zaštite, Žandarmerije MUP-a Republike Srpske, kao i vatrogasci iz više lokalnih zajednica.

"Danas je Spasovdan i molim se Bogu“

Uprkos danima neizvjesnosti i činjenici da potraga još nije dala rezultate, porodica ne odustaje od nade.

"Danas je Spasovdan i molim se Bogu. Vjerujem u to i ništa drugo“, kaže Luka Korićanac.

Porodica i nadležne službe ponovo apeluju na građane da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku Darija Korićanca, odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu.