Počela sjednica Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci

U dvorani Borik u Banjaluci počela je sjednica Glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu.

Vladajuća koalicija juče je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će kandidati za inokosne funkcije biti iz redova SNSD-a.

Dodik je poručio da se u septembru očekuje novo povećanje plata i penzija, i da Srpska ima investicioni potencijal od 6.6 milijardi evra.