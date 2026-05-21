Sloba Vasić traži da napusti bolnicu: Sutra važna odluka ljekara za pjevača

Kako saznajemo, sutra će biti održan konzilijum od tri ljekara povodom zdravstvenog stanja Slobe Vasića. Pjevač navodno želi da na sopstveni zahtjev napusti ustanovu u kojoj se trenutno nalazi na liječenju.

Navodno, danas ga je u posjeti obišla supruga Lela, koja je sve vrijeme uz njega tokom cijele situacije. Odluka ljekarskog tima očekuje se nakon sutrašnjeg sastanka konzilijuma.

Inače, pjevač je zatražio je da na svoju odgovornost napusti Specijalnu bolnicu “Laza Lazarević“, gdje je prethodnih dana bio smješten.

Vasić je insistirao da izađe iz ustanove uprkos savjetima ljekara, piše Kurir.

Podsjetimo, pjevač je prethodno primljen nakon navodnih psihičkih tegoba i problema izazvanih alkoholom, a njegova situacija posljednjih dana izazvala je veliku pažnju javnosti.

Za sada se Sloba Vasić nije javno oglašavao ovim povodom, dok se očekuje da će u narednim danima biti poznato više detalja o njegovom zdravstvenom stanju.

Podsjećamo, Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lijekova za smirenje.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lijek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasljedan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lijekovima i tražio neki spas i utjehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

- Dobio sam lijek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se poslije tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobijedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lijek, da bih poslije povećavao doze - rekao je pjevač.