Logo
Large banner

Sloba Vasić traži da napusti bolnicu: Sutra važna odluka ljekara za pjevača

Autor:

ATV
21.05.2026 17:56

Komentari:

0
Слоба Васић
Foto: Youtube/Blic

Kako saznajemo, sutra će biti održan konzilijum od tri ljekara povodom zdravstvenog stanja Slobe Vasića. Pjevač navodno želi da na sopstveni zahtjev napusti ustanovu u kojoj se trenutno nalazi na liječenju.

Navodno, danas ga je u posjeti obišla supruga Lela, koja je sve vrijeme uz njega tokom cijele situacije. Odluka ljekarskog tima očekuje se nakon sutrašnjeg sastanka konzilijuma.

Урушио се бетон са зграде

Banja Luka

Urušio se beton sa zgrade u Banjaluci, oštećen automobil

Inače, pjevač je zatražio je da na svoju odgovornost napusti Specijalnu bolnicu “Laza Lazarević“, gdje je prethodnih dana bio smješten.

Vasić je insistirao da izađe iz ustanove uprkos savjetima ljekara, piše Kurir.

Podsjetimo, pjevač je prethodno primljen nakon navodnih psihičkih tegoba i problema izazvanih alkoholom, a njegova situacija posljednjih dana izazvala je veliku pažnju javnosti.

Za sada se Sloba Vasić nije javno oglašavao ovim povodom, dok se očekuje da će u narednim danima biti poznato više detalja o njegovom zdravstvenom stanju.

гинеколог

Zdravlje

Polno prenosive bolesti dostigle rekordne nivoe u Evropi

"Prvo sam pio jedan lijek, da bih poslije povećao doze"

Podsjećamo, Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lijekova za smirenje.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lijek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasljedan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lijekovima i tražio neki spas i utjehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

Андора

Zanimljivosti

U ovoj zemlji žive najdugovječniji ljudi u Evropi: Nemaju vojsku ni kriminal

- Dobio sam lijek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se poslije tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobijedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lijek, da bih poslije povećavao doze - rekao je pjevač.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sloba Vasić

Sloba Vasić izbačen iz aviona

Sloba Vasić na psihijatriji

Pjevač

lijekovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нејмар болује од болова након што је опасан током фудбалске утакмице Бразилског првенства против Коритибе у Сао Паулу, недјеља, 17. маја 2026.

Fudbal

Loše vijesti za Nejmara: Propušta predstojeće mečeve

1 h

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Kada je pravo vrijeme za veliki servis na automobilu

1 h

0
Ископано буре: Сумња се да је у њему тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Iskopano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

1 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj: Pronađena droga ispod zadnjeg sjedišta automobila

1 h

0

Više iz rubrike

Пјевачица Рада Манојловић

Scena

Rada progovorila o Milanovom dugu od 50.000 evra koji je navodno platila: ''On će pričati kada bude vrijeme''

2 h

0
Анђела Игњатовић Бресквица

Scena

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara

2 h

0
Jovana Đorđević manekenka Callmelolita

Scena

Nude joj 500 evra da spavaju s njom: Ovo je najzgodnija Srpkinja, njeno tijelo ostavlja bez daha

4 h

0
Пјевач Слоба Васић

Scena

Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

6 h

0

  • Najnovije

18

45

Iran planirao niz napada u Njemačkoj: Podignute optužnice protiv dvojice muškaraca

18

30

Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

18

29

"Snaga SNSD-a ogleda se u ozbiljnosti rada i čvrstoj organizaciji"

18

15

Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

18

12

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner