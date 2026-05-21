Evo zbog čega Sloba Vasić neće biti pušten iz psihijatrijske ustanove

Pjevač Sloba Vasić trenutno se nalazi na liječenju na muškom odjeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, a ustanovu do daljnjeg neće napuštati, saznaje Telegraf.

Naime, iako su se juče pojavile informacije da će ga uskoro pustiti, kako Telegraf saznaje, to se neće desiti do daljnjeg.

- Doktorka koja ga vodi imala je smrtni slučaj u porodici i neko vrijeme neće biti u klinici, a bez njene saglasnosti njega ne mogu da puste, tako da se ne zna kada će Sloba izaći -rekao je izvor za Telegraf.

Skandal na letu za Cirih i prijem u bolnicu

Podsjetimo, Sloba Vasić je nedavno skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbjeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odeljenje bolnice Laza Lazarević, gdje je nastavio oporavak pod stručnim nadzorom.

Scena "Prespavao sam u jednoj prostoriji" Sloba Vasić o situaciji na aerodromu u Cirihu

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko, ali potresno prokomentarisala cijelu situaciju.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je Lela.

Operisao želudac

Sloba Vasić je jednom prilikom bio u bolnici zbog operacije kojoj se podvrgao, a zbog koje se potom pokajao.

On je ugradio balon u stomak kako bi smršao, a onda je istakao da je to bila greška.

- Velika greška. To je klasična obmana. Želudac je rastegljiv, tako da to neće spriječiti ili zaustaviti vašu potrebu za hranom u bilo kom smislu. Greška je cijela ta priča sa balonom, samo sam dao predobar marketing pogrešnim ljudima - govorio je ranije Sloba Vasić.