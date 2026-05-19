Logo
Large banner

“Velika greška je cijela ta priča” Sloba hospitalizovan, a zbog ovog poteza se gorko kaje

Autor:

ATV
19.05.2026 08:08

Komentari:

0
Слоба Васић
Foto: Youtube/Grand Online

Folk pjevač Sloba Vasić hospitalizovan je nakon što je u alkoholisanom stanju izbačen sa avionskog leta.

On je sa VMA prebačen u bolnicu Laza Lazarević, a javnost je dosad više puta brujala o njegovim hospitalizacijama zbog različitih razloga.

On je jednom prilikom bio u bolnici zbog operacije kojoj se podvrgao, a zbog koje se jako pokajao.

Vasić je ugradio balon u stomak kako bi smršao, a onda je istakao da je to bila greška.

- Velika greška. To je klasična obmana. Želudac je rastegljiv, tako da to neće sprečiti ili zaustaviti vašu potrebu za hranom u bilo kom smislu. Greška je cijela ta priča sa balonom, samo sam dao predobar marketing pogrešnim ljudima - govorio je Vasić.

Izbačen iz aviona, pa hospitalizovan

Podsjetimo, nezapamćena drama odigrala se kada je Vasić u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbjeđenje ga je potom izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odeljenje bolnice Laza Lazarević, gdje će nastaviti oporavak pod stručnim nadzorom.

Слоба Васић

Scena

Ugradio balon u želudac, pa se pokajao: Sloba Vasić smršao 50 kilograma, jedan potez mu promijenio život

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko ali potresno prokomentarisala cijelu situaciju.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je Lela.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sloba Vasić

Sloba Vasić izbačen iz aviona

Psihijatrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевач Слоба Васић

Scena

Sloba o problemima sa kojim se borio: Povećao sam doze, pio lijekove, ženi sam ćutao o tome

2 d

0
Позлило жени Слобе Васића, пјевач на психијатрији

Scena

Pozlilo ženi Slobe Vasića, pjevač na psihijatriji

2 d

0
Пјевач Слоба Васић

Scena

Sloba Vasić prebačen na psihijatriju! Pjevač pod nadzorom ljekara

2 d

1
Слоба Васић избачен из авиона на београдском аеродрому?

Scena

Sloba Vasić izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu?

2 d

2

Više iz rubrike

пјевач Гога Бабић развод

Scena

Gačić čeka dijete sa djevojkom s kojom je varao Gogu?

3 h

0
Пјевачица Тања Савић

Scena

Tanja i Muki spremaju svadbu: ''On je moja sudbina''

14 h

0
Пјевачица Марија Шерифовић

Scena

Marija Šerifović zbog Evrovizije poslala poruku: "Treba da stave ego u džep"

18 h

3
Пјевач Слоба Васић

Scena

Ugradio balon u želudac, pa se pokajao: Sloba Vasić smršao 50 kilograma, jedan potez mu promijenio život

19 h

0

  • Najnovije

11

56

"Autoputevi Srpske": Prestati sa opstruisanjem novog mosta u Gradišci

11

52

Minić: Ovo je dokaz iživljavanja kakav dosad nije viđen

11

51

Špirić: Most u Gradišci je odraz političke ucjene

11

48

Nives Celzijus "zapalila" mreže u izrezanoj haljini: Duboki dekolte u prvom planu

11

43

Sipali gorivo na tuđi račun: Vozač oštetio bolnicu za 46.000 KM!?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner