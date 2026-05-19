“Velika greška je cijela ta priča” Sloba hospitalizovan, a zbog ovog poteza se gorko kaje

Folk pjevač Sloba Vasić hospitalizovan je nakon što je u alkoholisanom stanju izbačen sa avionskog leta.

On je sa VMA prebačen u bolnicu Laza Lazarević, a javnost je dosad više puta brujala o njegovim hospitalizacijama zbog različitih razloga.

On je jednom prilikom bio u bolnici zbog operacije kojoj se podvrgao, a zbog koje se jako pokajao.

Vasić je ugradio balon u stomak kako bi smršao, a onda je istakao da je to bila greška.

- Velika greška. To je klasična obmana. Želudac je rastegljiv, tako da to neće sprečiti ili zaustaviti vašu potrebu za hranom u bilo kom smislu. Greška je cijela ta priča sa balonom, samo sam dao predobar marketing pogrešnim ljudima - govorio je Vasić.

Izbačen iz aviona, pa hospitalizovan

Podsjetimo, nezapamćena drama odigrala se kada je Vasić u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbjeđenje ga je potom izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odeljenje bolnice Laza Lazarević, gdje će nastaviti oporavak pod stručnim nadzorom.

Scena Ugradio balon u želudac, pa se pokajao: Sloba Vasić smršao 50 kilograma, jedan potez mu promijenio život

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko ali potresno prokomentarisala cijelu situaciju.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je Lela.

(telegraf)